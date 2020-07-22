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محافظات

محافظ الغربية ينعى شهيد الواجب "كمال ضبش" ابن كفر الزيات

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:34 م
شهيد الواجب كمال
شهيد الواجب" كمال ضبش" إبن كفر الزيات
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احمد علي
نعى الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بالإنابة عن أبناء الغربية بخالص الحزن والأسى شهيد الواجب الوطني رقيب أول كمال حسبن ضبش، إبن عزبة الدكتور إدشاى كفر ديما  مركز كفر الزيات ، والذي استشهد وهو يؤدي واجبه الوطني بشرف في مواجهة عناصر الإرهاب بشمال سيناء .

كما تقدم محافظ الغربية بخالص التقدير لرجال القوات المسلحة البواسل لجهودهم المستمرة في مكافحة التنظيمات الإرهابية وتضحياتهم حفاظًا علي أمن مصر واستقرارها، سائلا المولي القدير  أن يتغمد الشهداء بواسع رحمته ويسكنهم فسيح جناته ويلهم أهليهم وذويهم الصبر والسلوان، وأن يمن علي المصابين بالشفاء العاجل .
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