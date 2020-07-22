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محافظات

شاهد.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري بحي ثان طنطا.. الغربية: هدفنا ضمان حسن سير العمل لخدمة المواطنين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:15 م
الرقابة الإدارية
الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري
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احمد علي
اكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم علي تكثيف حملات الرقابة والمتابعة المفاجئة على كافة المنشآت الحكومية والخدمية بمختلف المدن والمراكز والأحياء بنطاق المحافظة لتحقيق الإنضباط الإداري وضمان حسن سير العمل والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

جاء ذلك خلال ترأسه اليوم بمشاركة نائبه الدكتور أحمد عطا لحملة مكبرة بحي ثان طنطا بحضور رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا اللواء أسامة بكير والعقيد أحمد البلتاحي نائب رئيس الهيئة والعقيد طارق عمار ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة، وعدد من كلاء الوزارات المعنية ورئيس حي ثان طنطا.

في هذا السياق ، تابعت اللجنة الخدمات المقدمة للمواطنين بالمركز التكنولوجي والتعرف علي عدد المعاملات التي تتم يوميا ، والتي تتراوح بين 62 الي 63 لخدمة المواطنين، حيث تصدرت طلبات التصالح في مخالفات البناء والإسكان . 

شملت الجولة أيضا الإدارة الهندسية وشؤون العاملين وإدارة الحسابات وإدارة الموارد البشرية ، ووجهت اللجنة سكرتير عام المحافظة بتقسيم العمل الي فترتين (٨ صباحًا حتي الواحدة ظهرًا -  ومن الواحدة ظهرًا حتي السادسة مساء )منعًا لتكدس الموظفين.

كما وجهت اللجنة رئيس حي ثان طنطا بضرورة الانتهاء الفوري من تحديد قاعدة بيانات كاملة للحي في موعد اقصاه 22 من الشهر القادم ، كما وجهت اللجنة خلال تفقدها لإدارة شؤون العاملين بمنع استخدام اَي ورقيات والتحديث الالكتروني للبيانات والاهتمام بالتحديث المستمر لبيان الحالة للموظفين والاهتمام بأعمال الصيانة .

كما قامت اللجنة بجولة تفقدية للجزء المطور من كورنيش المرشحة ، وتفقد الأكمنة الأمنية بالشوارع ومتابعة التزام السائقين والركاب بقرار رئيس الوزراء بارتداء الكمامة الواقية، وتم التنبيه علي بعض المحال والكافيهات بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.

وخلال الجولة بشوارع نطاق الحي ، وجهت اللجنة رئيس الحي بوضع صناديق قمامة ومنع إقامة اَي تندات خشبية أمام المحلات الا بتصريح ودفع القيمة التقديرية لها، حيث وجهت اللجنة بعمل محضر  إشغالات ونظافة لمحل خضروات بنطاق الحي، كما تمت الاستجابة الفورية لطلب أحد المواطنين بعمل مطبات صناعية بالشارع الجلاء لمنع الحوادث.

وخلال تفقد حضانة التوك توك بإدارة المرور بشارع الجلاء  ، وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بعمل فيش وتشبيه لكل من يقود توك توك، وعمل تحليل طبي للكشف عن تعاطي المخدرات، لافتًا إلى أنه إذا ثبت وجود مخدر لقائد التوك توك ، سيتم استبعاده تمامًا من قيادته مع مصادرته من خلال حملات التفتيش.
شاهد.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري بحي ثان طنطا.. الغربية: هدفنا ضمان حسن سير العمل لخدمة المواطنين
شاهد.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري بحي ثان طنطا.. الغربية: هدفنا ضمان حسن سير العمل لخدمة المواطنين
شاهد.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري بحي ثان طنطا.. الغربية: هدفنا ضمان حسن سير العمل لخدمة المواطنين
شاهد.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري بحي ثان طنطا.. الغربية: هدفنا ضمان حسن سير العمل لخدمة المواطنين
شاهد.. الرقابة الإدارية تشن حملة مكبرة لمتابعة الانضباط الإداري بحي ثان طنطا.. الغربية: هدفنا ضمان حسن سير العمل لخدمة المواطنين
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