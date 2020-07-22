شرطة الميرسيسايد تحذر جماهير ليفربول قبل احتفالية تسليم الدوري الإنجليزي الليلة

قامت شرطة الميرسيسايد بتحذير جماهير ليفربول، من التجمعات خارج ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأربعاء، أثناء احتفال لاعبي الريدز بتسلم كأس الدوري الإنجليزي، عقب مباراة تشيلسي، بسبب مخاوف زيادة معدل إصابات فيروس كورونا.





ويستضيف ليفربول نظيره تشيلسي، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من البريميرليج.





وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" ، إن الشرطة لن تسمح بأي تجمعات جماهيرية، وأنها ستستخدم قوتها لتفريقهم، إذا أستدعى الأمر لذلك، مشيرة إلى أن أي شخص يخالف هذه التعليمات، يعتبر قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة ثابتة.





وينص القانون الإنجليزي على أن أي شخص يرتكب جريمة بموجب هذه اللوائح ويبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، قد يتم تغريمه 100 جنيه إسترليني مستحقة الدفع في غضون 28 يومًا، ويتم تخفيضها إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا إذا تم دفعها في خلال 14 يومًا.





وطالبت الشرطة جماهير ليفربول، بمشاهدة اللحظة التاريخية لرفع كأس الدوري الإنجليزي من منازلهم، لضمان سلامة الجميع.





وحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ليقف على منصة التتويج للمرة الأولى، بعد أن غاب اللقب عن أسوار "أنفيلد" أكثر من 30 عامًا.

