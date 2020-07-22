AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

شرطة الميرسيسايد تحذر جماهير ليفربول قبل احتفالية تسليم الدوري الإنجليزي الليلة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 12:36 م
شرطة الميرسيسايد
شرطة الميرسيسايد تحذر جماهير ليفربول
Advertisements
إسراء أشرف
قامت شرطة الميرسيسايد بتحذير جماهير ليفربول، من التجمعات خارج ملعب "آنفيلد" مساء اليوم الأربعاء، أثناء احتفال لاعبي الريدز بتسلم كأس الدوري الإنجليزي، عقب مباراة تشيلسي، بسبب مخاوف زيادة معدل إصابات فيروس كورونا.

ويستضيف ليفربول  نظيره تشيلسي، في تمام التاسعة والربع مساءً، على ملعب "أنفيلد" ضمن منافسات الأسبوع الـ37 من البريميرليج.

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو"، إن الشرطة لن تسمح بأي تجمعات جماهيرية، وأنها ستستخدم قوتها لتفريقهم، إذا أستدعى الأمر لذلك، مشيرة إلى أن أي شخص يخالف هذه التعليمات، يعتبر قد ارتكب جريمة يعاقب عليها القانون بعقوبة ثابتة.

وينص القانون الإنجليزي على أن أي شخص يرتكب جريمة بموجب هذه اللوائح ويبلغ من العمر 18 عامًا أو أكثر، قد يتم تغريمه 100 جنيه إسترليني مستحقة الدفع في غضون 28 يومًا، ويتم تخفيضها إلى 50 جنيهًا إسترلينيًا إذا تم دفعها في خلال 14 يومًا.

وطالبت الشرطة جماهير ليفربول، بمشاهدة اللحظة التاريخية لرفع كأس الدوري الإنجليزي من منازلهم، لضمان سلامة الجميع.

وحسم ليفربول بطولة الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، ليقف على منصة التتويج للمرة الأولى، بعد أن غاب اللقب عن أسوار "أنفيلد" أكثر من 30 عامًا.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الملك المصري يعود.. محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

متجاهلين إجراءات الوقاية من كورونا.. جماهير ليفربول تحتشد للاحتفال بالدوري الإنجليزي من جديد

بسبب احتفالات البريميرليج.. ليفربول لـ جماهيره: تصرفاتكم غير مقبولة

متى يحمل محمد صلاح لقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول رسميًا؟ اِعرف الموعد

متى يرفع ليفربول درع الدوري الإنجليزي بعد تتويجه باللقب رسميا

مع كبار البريميرليج.. 3 مباريات متبقية لـ ليفربول فى الدوري الإنجليزي

ترشيحاتنا

بـ 3 توابل فقط .. علاج البلغم والكحة

تقترب من رقم تاريخي آخر 9 سنوات.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22-7-2020

الخارجية الأمريكية: نسعى لوقف تدفق المرتزقة السوريين إلى ليبيا

نشرة السوشيال ميديا | محمد صلاح يحتفل بهدف تريزيجيه في شباك أرسنال.. غضب كبير من الجمهور على أحمد سعد

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

وزير التعليم: نتيجة الثانوية العامة 2020 سترضي المجتهدين.. والتصحيح يتم بدقة أكثر هذا العام

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

غرامة 120 ألف جنيه على قصة شعر والسبب أزمة كورونا.. ما القصة؟

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

توفيت بعد الولادة مباشرة.. كورونا يحرم مريضة من رؤية ابنتها مرة واحدة