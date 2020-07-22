AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

الطفولة والأمومة ينجح في إنقاذ طفلة من تعذيب أبيها بقليوب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:12 م
صدى البلد
Advertisements
أمل مجدى
أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن نجاحه في انقاذ طفلة من تعذيب أبيها وزوجته بقليوب وكان خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس قد تلقي بلاغا  من أحد الجيران والذي طلب سرية بياناته بمنطقة قليوب، محافظة القليوبية، لإغاثة و إنقاذ طفلة تبلغ من العمر 11 عاما من تعذيب والدها وزوجته حيث قام الأب بتقييدها بسلسلة حديدية بمنور مسكنها مما أحدث بها اصابات بالغة ، وعلى الفور تم تحرير بلاغا على خط نجدة الطفل.

ووجهت الدكتورة سحر السنباطي أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة بسرعة اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لرفع الخطر عن الطفلة وتقديم الدعم اللازم، حيث تم إحالة الواقعة لمكتب حماية الطفل بمكتب النائب العام والتي قامت بالتنسيق مع السيد المستشار المحامي العام الأول لنيابة استئناف طنطا والذي كلف نيابة قليوب الجزئية بالتحقيق في الواقعة، وبتكليف من النيابة العامة  توجهت قوة من الشرطة لمحل سكن الطفلة  وتم العثور عليها  مقيدة في غرفة منعزلة بالمنزل، وعلى جسدها اثار اصابات وجروح، وتم ضبط الأب وزوجته، وتبين أن الأب والأم منفصلين والطفلة تقيم بصفة مستمرة مع الأب وزوجته. 


وأوضحت انه تم إحالة البلاغ أيضًا إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة القليوبية حيث توجهت مقرر وحدة الحماية الفرعية بمركز قليوب وإخصائي اجتماعي من احدي الجمعيات الشريكة مع خط نجدة الطفل بمحافظة القليوبية  إلى نيابة قليوب  لمتابعة حالة الطفلة وتقديم الدعم اللازم وإعداد تقريرا بشأنها.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

إحباط زواج طفلة لم تبلغ السن القانونية في أسيوط

شكرا للنائب العام.. الطفولة والأمومة: الطفل المعتدى عليه من والده يخضع لبحث ودراسة

حاول حرقها بماء مغلي وسجائر..القومي للطفولة والأمومة ينقذ رضيعة الاسماعيلية من والدها

القومي للطفولة يشكر وزارة الداخلية لسرعة استجابتها لبلاغ نجدة طفل البلكونة

تحرير محضر وانتداب محامٍ.. الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ الطفلة مكة من تعذيب أبيها

الطفولة والأمومة يتدخل لإنقاذ 4 أطفال هربوا من سوء معاملة أبيهم بالمنيا

ترشيحاتنا

بسبب فيروس كورونا.. اتحاد الكرة يتخذ قرارا جديدا بعد عودة الدوري

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

8 جنيهات ارتفاعا في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تعرف على موقف فتح الشواطئ العامة بمطروح خلال عيد الأضحى

أردوغان يوبخ وزراءه.. والسبب "لم يصفقوا له"

حدث ليلاً.. بشرى عن نتائج الثانوية العامة.. وثائق سرية تكشف موقفاً وطنياً لـ مبارك.. تحذير أوروبي أمريكي لـ تركيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امتلك واحدة وهو في سن الـ13.. سيارات الملك فاروق ذات مواصفات استثنائية.. صور

حالة نادرة.. عارضة أزياء تستيقظ من نومها لتجد نفسها مشلولة بدون سبب واضح

غرامة 120 ألف جنيه على قصة شعر والسبب أزمة كورونا.. ما القصة؟