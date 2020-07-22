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أخبار البلد

آفة عالمية.. مايا مرسي: مصر تشهد حاليا جرس إنذار لبذل جهد أكبر لمواجهة التحرش الجنسي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:50 م
صدى البلد
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أمل مجدى
شاركت الدكتورة مايا مرسي، رئيسة المجلس القومي، أمس الثلاثاء، في اللقاء الذي نظمته الجامعة الأمريكية بالقاهرة  عبر تقنية الفيديو كونفرانس تحت عنوان "التصدي لقضية التحرش الجنسي ما بين رفع الوعي ووضع السياسات"، بمشاركة فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة.


وفي كلمتها، أكدت الدكتورة مايا مرسى أن هناك إرادة سياسية حقيقية في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لحماية حقوق المرأة والفتاة في جميع المجالات، مشيرة إلى أن مصر بذلت العديد من الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة بشكل عام والتحرش الجنسي بشكل خاص، فهناك إطار عام قوي تعمل عليه الحكومة المصرية للحفاظ على أمن وسلامة المرأة في الحياة العامة والخاصة وفقًا للمادة 11 من الدستور المصرى التى تنص على أن الدولة تكفل حماية المرأة من جميع أشكال العنف الموجه ضدها.




وقالت إنه على المستوى التشريعي يوجد العديد من القوانين التى تعمل على حماية المرأة، ومنها قوانين لحماية المرأة من التحرش والاغتصاب وهتك العرض، كذلك القوانين الخاصة بمكافحة الجرائم الإلكترونية على اختلافها وتنوعها، لافتة أيضًا إلى تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون حماية البيانات الشخصية للأفراد، مشيرة إلى مشروع القانون الذي وافق عليه مجلس الوزراء والخاص بسرية بيانات المجنى عليهم في جرائم التحرش والاعتداء الجنسي، كذلك موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن التنمر. 


وأضافت أن مصر لديها 21 وحدة لمكافحة التحرش داخل الجامعات المختلفة.


وشددت الدكتورة مايا مرسي على أن ما تشهده مصر حاليًا هو جرس إنذار للمجتمع لبذل جهد أكبر للتصدي لقضية التحرش والاعتداء الجنسي، مشيرة إلى أن التحرش الجنسي يعد آفة عالمية تعاني منها العديد من الدول حول العالم، مؤكدة أن المجلس يقف بكل قوة بجانب جميع السيدات والفتيات ويعمل بكل عزم من خلال مكتب شكاوى المرأة بالمجلس بتعريفهن بجميع المعلومات وبالجهات الرسمية التى يمكنهن اللجوء إليها لتقديم بلاغات رسمية في حالة تعرضهن لأي شكل من أشكال العنف المختلفة، كما يعمل على تقديم الدعم القانوني والنفسي اللازم للضحايا ومساعدتهن في الإبلاغ عما تعرضن له.


وأشارت أيضًا إلى وجود التزام قوي من جانب النائب العام في هذا الإطار، معربة عن شكرها وتقديرها العميق للجهود والتحركات السريعة التى قام بها  النائب العام في القضية التى أثيرت مؤخرًا على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".


وأوضحت رئيسة المجلس أن جميع الفتيات قويات بالفطرة ولكن نظرة المجتمع الخاطئة للأدوار التى يمكن للمرأة القيام بها تعمل على إضعافهن داخليًا وتدفعهن إلى التخلي عن الكثير من حقوقهن وأحلامهن، وعلينا عبء كبير في الوقت الحالي في تغيير هذه النظرة الضيقة لأدوار المرأة، مشددة على أن تربية الأبناء منذ  الصغر على احترام المرأة وتقدير دورها عليه عامل كبير في تنشئة جيل يؤمن بالمساواة وبحقوق المرأة، فهو أمر لا يرتبط بالمستوى التعليمي للأفراد ولكن بالتنشئة، مشيرة إلى أنه يمكن أن نضع جميع القوانين التى تحمي المرأة ولكن لا بد من التأكيد أولا على تربية أطفالنا على احترام المرأة وتقديرها منذ الصغر.


ودعت الدكتورة مايا مرسي المرأة لأن تثق بنفسها وبقدراتها، فقد استطاعت المرأة  بكفاءتها وجدارتها كسر الحواجز الزجاجية، والوصول للعديد من المواقع القيادية.


وأكدت الدور الكبير الذي يلعبه الفن في التاثير على سلوك الأفراد واتجاهاتهم، لافتة إلى أهمية أن يعي كتاب الدراما والأغاني والإعلاميون مدى  خطورة وتأثير كل كلمة أو جملة في أغنية أو في الدراما على أطفالنا وشبابنا وعلى تشكيل فكرهم وتفاعلهم مع قضايا المجتمع. 


من جانبه، أشاد السيد فرانسيس ريتشياردوني، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالدور الكبير الذي يقوم به المجلس لمساعدة الفتيات والسيدات وحماية حقوقهن، مشيرًا إلى أن الجامعة الأمريكية بالقاهرة لديها سياسات وقواعد صارمة فيما يتعلق بحماية وصون حقوق الأفراد داخل الجامعة، مع وجود أدوات قوية لتطبيق هذه السياسات والتأكد من الالتزام بها، بالإضافة إلى ما تعمل عليه الجامعة من رفع الوعي وتدريب الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة والتأكد من معرفتهم بسياسة الجامعة والقوانين التى تحافظ وتصون حقوق الأفراد داخلها، مشيرًا إلى أن المساواة بين الجنسين من بين هذه الحقوق التى يتم تعليمها للطلاب وتدريبهم عليها.


وأشاد بوحدات مكافحة التحرش الجنسي في الجامعات المصرية، مشيرًا إلى أنها تجربه متميزة نعمل على الاستفادة منها داخل الجامعة الأمريكية بالقاهرة.


وأكد أن المرأة المصرية حققت الكثير على مر العصور، فمنهن ملكات حكمن مصر ولا بد أن تفخرن بذلك، داعيًا الفتيات أن يثقن في أنفسهن وما يمكنهن تحقيقه.


وقال إن الدراما لها تأثير كبير على أفراد المجتمع، خاصة في  مصر، ويمكن الاستفادة منها في رفع وعي الأفراد في المجتمع بحقوقهم وواجباتهم في جميع المجالات.
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