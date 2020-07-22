شاهد.. جهاز يكشف أماكن تواجد كورونا فى الهواء والأسطح

عرضت فضائية العربية ، فيديو لجهاز جديد سيغير قواعد اللعبة مع فيروس كوروونا المستجد.
واضافت قناة العربية ، أن هذا الجهاز الجديد يكشف فيروس كورونا فى الهواء والأسطح خلال ثوان معدودة ، ابتكره باحثون فى جامعة " نورث إيسترن " الأمريكية .
وأشار الباحثون ، إلى أن هذا الجهاز يتكون من مستشعرات كهروكيميائية فيها مادة خاصة ، بتجاويف بنفس شكل وحجم البروتينات التى تغطى فيروس كورونا .
وتابعوا أن الجهاز يساعد على كشف جزيئات الفيروسات العالقة فى الهواء عند تفاعل المادة مع بروتينات الفيروس فترسل إشارات للتنبية بوجود كورونا .
وأكدوا الباحثون أنهم يعملون على الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء لاستخدام الجهاز سريعا فى أماكن مختلفة للحد من انتشار العدوى وتفشى الفيروس .