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شاهد.. جهاز يكشف أماكن تواجد كورونا فى الهواء والأسطح

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية العربية ، فيديو لجهاز جديد سيغير قواعد اللعبة مع فيروس كوروونا المستجد.

واضافت قناة العربية ، أن هذا الجهاز الجديد يكشف فيروس كورونا فى الهواء والأسطح خلال ثوان معدودة ، ابتكره باحثون فى جامعة " نورث إيسترن " الأمريكية .

وأشار الباحثون ، إلى أن هذا الجهاز يتكون من مستشعرات كهروكيميائية فيها مادة خاصة ، بتجاويف بنفس شكل وحجم البروتينات التى تغطى فيروس كورونا .

وتابعوا أن الجهاز يساعد على كشف جزيئات الفيروسات العالقة فى الهواء عند تفاعل المادة مع بروتينات الفيروس فترسل إشارات للتنبية بوجود كورونا .

وأكدوا الباحثون أنهم يعملون على الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء لاستخدام الجهاز سريعا فى أماكن مختلفة للحد من انتشار العدوى وتفشى الفيروس .
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