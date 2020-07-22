شاهد.. جهاز يكشف أماكن تواجد كورونا فى الهواء والأسطح

عرضت فضائية العربية ، فيديو لجهاز جديد سيغير قواعد اللعبة مع فيروس كوروونا المستجد.





واضافت قناة العربية ، أن هذا الجهاز الجديد يكشف فيروس كورونا فى الهواء والأسطح خلال ثوان معدودة ، ابتكره باحثون فى جامعة " نورث إيسترن " الأمريكية .





وأشار الباحثون ، إلى أن هذا الجهاز يتكون من مستشعرات كهروكيميائية فيها مادة خاصة ، بتجاويف بنفس شكل وحجم البروتينات التى تغطى فيروس كورونا





وتابعوا أن الجهاز يساعد على كشف جزيئات الفيروسات العالقة فى الهواء عند تفاعل المادة مع بروتينات الفيروس فترسل إشارات للتنبية بوجود كورونا .





وأكدوا الباحثون أنهم يعملون على الحصول على إذن من إدارة الغذاء والدواء لاستخدام الجهاز سريعا فى أماكن مختلفة للحد من انتشار العدوى وتفشى الفيروس .