الدولار يكسر حاجز 7 يوانات صينية مع تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين

سجل الدولار ارتفاعا أمام اليوان الصيني خلال تعاملات اليوم /الأربعاء/ ليكسر حاجز الـ 7 يوانات، وذلك في أعقاب إعلان الصين طلب الجانب الأمريكي إغلاق القنصلية الصينية في مدينة هيوستن فيما يبدو تصعيدا مقلقا في العلاقات بين البلدين.





وعلى صعيد التداولات، انخفض اليوان الصيني أمام الدولار الأمريكي بنحو 0.39 % لتصعد العملة الخضراء إلى 7.0357 يوان.





كان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قد أعلن أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي" سيسيء بشكل إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.





كما رفضت الصين الاتهامات الموجهة لها من الولايات المتحدة بالقرصنة الإلكترونية، متهمة واشنطن بـ"الافتراء"، وذلك بعد أن اتهم مسؤولون أمريكيون في وقت سابق صينيين اثنين باختراق بيانات تتعلق بفيروس كورونا وأسرار دفاعية.



