فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. هل يجوز الاشتراك مع أخي في ربع عجل كأضحية؟ حكم ربط المبايض بعد الولادة.. هل يجوز صيام الكفارة في العشر من ذي الحجة؟ حكم أداء السنة القبلية للفجر بعد صلاة الفريضة

- فتاوى تشفي صدور المؤمنين
- هل يجوز الاشتراك مع أخي في ربع عجل كأضحية؟
- حكم تبييت النية في صيام التطوع فى العشر الأوائل من ذي الحجة
- هل يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة؟
- هل عملية ربط المبايض حرام بعد الولادة ؟
- هل يجوز أداء السنة القبلية للفجر بعد صلاة الفريضة؟
نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الماضية، عددا من الأخبار المتعلقة بأحكام الأضحية والفتاوى نرصد أبرزها في التقرير التالي:
فى البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز الاشتراك بين اثنين في ربع عجل للأضحية؟".
وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العجل يجزي عن سبعة أسهم بسبعة أشخاص.
وعن حكم تبييت النية في صيام التطوع مثل العشر الأوائل من ذي الحجة ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع؛ فعَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ: «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وقالت دار الإفتاء المصرية، إنه ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يشترط تبييت النية في صوم التطوع
، بشرط ألا يكون فعل شيئًا من المفطرات من أول طلوع الفجر إلى وقت إطلاق نية الصوم.
واستشهدت «الإفتاء» في إجابتها عن سؤال: «هل يجب تبييت النية في صوم التطوع
؟» بما روي عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ «يَا عَائِشَةُ، هَلْ عِنْدَكُمْ شَيْءٌ؟» قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ، مَا عِنْدَنَا شَيْءٌ، قَالَ: «فَإِنِّي صَائِمٌ» أخرجه مسلم في "صحيحه".
وأوضحت أن نية صيام التطوع يمكن إنشاؤها حتى دخول وقت الظهر من يومها ما لم يكن قد أتى بمفسدات للصوم، وهذا شأن صيام النافلة بعامة، بخلاف صيام الفريضة كصوم رمضان، الذي يجب أن تكون نيته مبيتة قبل الفجر سواء أكانت أداءً أي أثناء رمضان أم قضاءً أي من كان يقضي أيامًا أفطرها في رمضان.
وقال الدكتور أحمد ممدوح
، مدير إدارة الأبحاث الشرعية وأمين الفتوى بدار الإفتاء: «نعم يجوز صيام الكفارة في العشر الأوائل من ذي الحجة، ويمكن الجميع بين نية صيامها ونية صيام العشر الأوائل؛ ليزداد الفضل والثواب».
ومن ثم أجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال مضمونه "هل عملية ربط المبايض حرام بعد الولادة؟"، وذلك خلال لقائه بالبث المباشر المذاع عبر صفحة دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وأجاب ممدوح، قائلًا: "إن ربط الرحم بعد الولادة بمعنى منع الحمل وعدم الإنجاب غير جائز".
كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز أداء صلاة سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة؟".
وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال، بأنه يجوز للإنسان الذي فاتته سنة الفجر القبلية أن يصليها بعد صلاة الصبح، لما ورد عن أن النبى أنه صلى سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.
وأوضح أن السنة لا يأثم تاركها ولكنه خسران الحصول على الثواب عكس الواجب يأثم تاركه وربح وفاز من عمله.
وأضاف ممدوح خلال خدمة البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء، قائلا: "ترك السنة القبلية او البعدية قبل الصلاة لا شيء فيه ولكن هذا لا يعني أنك تتركها، فثوابها عظيم إذا واظبت عليها ولكن يفوتك الكثير إذا تركتها والدليل في حديث أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، وإن سألني أعطيته ولئن استعاذني لأعيذنه"، فهذه السنن من النوافل يجب المواظبة عليها قدر المستطاع لننال رضا الله.