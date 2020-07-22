فتاوى تشفي صدور المؤمنين.. هل يجوز الاشتراك مع أخي في ربع عجل كأضحية؟ حكم ربط المبايض بعد الولادة.. هل يجوز صيام الكفارة في العشر من ذي الحجة؟ حكم أداء السنة القبلية للفجر بعد صلاة الفريضة

نشر موقع "صدى البلد"، في الساعات الماضية، عددا من الأخبار المتعلقة بأحكام الأضحية والفتاوى نرصد أبرزها في التقرير التالي:



فى البداية، ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز الاشتراك بين اثنين في ربع عجل للأضحية؟".

وقال الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن العجل يجزي عن سبعة أسهم بسبعة أشخاص.

وأجاب ممدوح، قائلًا: "إن ربط الرحم بعد الولادة بمعنى منع الحمل وعدم الإنجاب غير جائز".

كما ورد إلى دار الإفتاء المصرية، سؤال يقول صاحبه: "هل يجوز أداء صلاة سنة الفجر الفائتة بعد الفريضة؟".









وأجاب الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن السؤال، بأنه يجوز للإنسان الذي فاتته سنة الفجر القبلية أن يصليها بعد صلاة الصبح، لما ورد عن أن النبى أنه صلى سنة الفجر القبلية بعد أداء الفريضة.









وأوضح أن السنة لا يأثم تاركها ولكنه خسران الحصول على الثواب عكس الواجب يأثم تاركه وربح وفاز من عمله.







