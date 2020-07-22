في زمن كورونا..كيف استعدت الصحة السعودية لاستقبال الحجاج؟

كثًفت وزارة الصحة السعودية من استعداداتها، وتعزيز جاهزية مرافقها؛ لتوفير الرعاية لضيوف الرحمن خلال موسم حج هذا العام ، وبما يتماشى مع الأوضاع الحالية لفيروس كورونا الجديد.





وكشفت الوزارة في بيان لها اليوم عن توفير عدد من المرافق الصحية في المشاعل المقدسة لتوفير الرعاية الطبية لضيوف الرحمن حيث شملت مستشفى منى الوادي، ومركز صحي 29 في عرفات، والمستشفى الميداني، والعيادة المتنقلة، و6 سيارات إسعاف عالية التجهيز، و3 عيادات في مقر سكن الحجاج.





كما أعلنت الوزارة عن مشاركة عدد من الكوادر الطبية والفنية في تقديم الخدمات الصحية للحجاج، إضافةً إلى ذلك كثّفت الصحة استعداداتها للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وبقية الأمراض المتعلقة بالحرارة المتوقع حدوثها هذا العام؛ نظرًا لتزامن موسم الحج مع ارتفاع درجات الحرارة.





كما جهزت ايضا مرافقها الصحية للتعامل مع حالات الإجهاد الحراري، وضربات الحرارة وعلاجها، حيث وفرت عددًا من مراوح الرذاذ بالماء، التي أثبتت فاعليتها في خفض درجة الحرارة، والتقليل من حالات الإجهاد الحراري.