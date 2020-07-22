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اقتصاد

غرفة التطوير العقاري: ندعم قرارات السيسي ورؤيته للتنمية الاقتصادية للحفاظ على الأمن القومي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:20 م
طارق شكري رئيس غرفة
طارق شكري رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية
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ولاء عبد الكريم
أكدت غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية دعمها الكامل لقرارات الرئيس  عبد الفتاح السيسي للحفاظ على الأمن القومي المصري، ورؤيته الاستراتيجية للتنمية الاقتصادية الشاملة التي تعكف الحكومة على تنفيذها منذ نحو 6 سنوات هي فترة تولي الرئيس السيسي لمقاليد الحكم.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن الغرفة بكامل أعضائها يعلنون ثقتهم ودعمهم الكامل لكافة القرارات التي يتخذها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحفاظ على مكانة عالمية لمصر وتدعيم دورها الرائد في حفظ السلام بمنطقة الشرق الأوسط، وكذلك الحفاظ على الأمن القومي لمصر.

وأضاف أن المصريين يشعرون بالفخر والكرامة في ظل قيادة سياسية حكيمة لا تدخر جهدا للدفاع عن وطننا مصر، واعتماد هذه القيادة على الحكمة في اتخاذ قراراتها لحماية أمن وسيادة مصر بما يعزز مكانتها الدولية.

وأكد أن مصر بكافة أطيافها حكومة وشعبًا يدعمون الرؤية الاستراتيجية للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي لمصر وتحقيق نهضة شاملة في كافة القطاعات وذلك عبر تدشين حزمة من المشروعات القومية الضخمة وفي مقدمتها الشبكة القومية للطرق ومدن الجيل الرابع، وإصدار حزمة من القوانين التي تدعم سيادة الدولة المصرية.

وأشار إلى أن موقف مصر مما يحدث فى  ليبيا يأتي ضمن رؤية استراتيجية قوية للحفاظ على الأمن القومي المصري وضمان سلامة الحدود الخارجية لمصر من كافة الجوانب للحفاظ على التنمية التي تنفذها الدولة داخل حدودها وسلامة شعبها وسيادة مصر.

وأكد أن الوقوف صفًا واحدًا خلف القيادة السياسية يحقق الوحدة الداخلية بين كافة أطياف الشعب ويؤمن الجبهة الداخلية للدولة، كما يعزز قراراتها وقدرتها على مواجهة التحديات في اللحظات الحاسمة كالتي تعيشها مصر خلال الفترة الراهنة، مشيرا إلى أن مصر قادرة على مواجهة أي تحديات خارجية تفرضها عليها المرحلة الحالية، وذلك بالتعاون بين القيادة السياسية للرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب المصرى حكومة وشعبًا.

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