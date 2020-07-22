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افرحوا فى العيد.. انخفاض ملحوظ فى أعداد الإصابات بكورونا بسبب المناعة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:25 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور محمد صدقى، أستاذ ورئيس قسم الأمراض الصدرية جامعة الأزهر، إن هناك تراجعا ملحوظا فى أعداد الإصابات بفيروس كورونا من حيث شدتها والعدد الخاص بها، بالمقارنة مع شهر يونيو السابق، مشيرا إلى أن الأعداد بدأت تنخفض فى المستشفيات.

وأضاف "صدقى" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباحك مصرى" المذاع عبر فضائية "mbc masr2"، أن سبب انخفاض الإصابات هو بسبب اكتساب الشعب المصرى المناعة، والتى يطلق عليها مناعة القطيع، نتيجة شفاء الأغلبية سواء حالات خفيفة أو متوسطة أو شديدة.

وتابع أن الأن يقوم أخصائيو الأشعة بعمل تحاليل أخرى عادية وليست لها علاقة بكورونا، مثل تحاليل وظائف الكبد وغيرها، لافتا إلى أنه يجب إتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل احتفال المواطنين بعيد الأضحى خلال فترة كورونا.

ونصح المواطنين بالخروج والنزول خلال أيام عيد الأضحى، ولكن بالأماكن المفتوحة فقط وتجنب الأماكن المغلقة، حيث إن الإصابات تزيد فى الأماكن المغلقة والمزدحمة وارتداء الكمامات هناك فى حالة اضطرار الشخص بإلقاء فى تلك الأماكن.

وأشار إلى أن كل شخص يجب أن يكون مسئول عن نفسه، قاصدا بذلك الشخص الذي أصيب بكورونا وبقائه فى المنزل وعدم الخروج من المنزل لعدم إصابة الآخرين.
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