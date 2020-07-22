5 ملفات تنتظر الحسم في اجتماع مجلس الأهلي





ومن المقرر أن يتضمن جدول الأعمال 5 نقاط أساسية أولها هو ملف الشكاوي المقدمة ضد رئيس مجلس إدارة الزمالك ومتابعة دقيقة لها والخطوات التصعيدية الأخرى والثاني هو ملف النشاط الرياضي حيث سيتم اعتماد التشكيل الذي تقدم به روؤف عبدالقادر مدير النشاط الرياضي للموسم الجديد والثالث هو ملف الإنشاءات الهندسية بالفروع والمقر الرئيسي .





والملف الرابع الذي سيناقشه مجلس الإدارة هو اعتماد توصيات لجنة التخطيط برئاسة محسن والتي تتضمن هيكلة قطاع الناشئين والأكاديميات وموقف محمود صالح الذي كان يتولي إدارة المواهب.





الملف الخامس الذي سيناقشه مجلس الإدارة هو ملف زيادة موارد النادي حيث تم إرسال خطاب للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بمد فترة استقبال العضويات بالمقابل المادي السابق حتي أقرب موعد جمعية عمومية وذلك بسبب توقف النشاط الرياضي في الفترة الماضية.

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا هامًا خلال الساعات القليلة القادمة بهدف مناقشة العديد من الأمور والملفات التي تتمثل في الإنشاءات الهندسية بجانب ملفات النشاط الرياضي .