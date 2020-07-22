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أخبار العالم

البورصة الأمريكية تتجه للتراجع تحت ضغط تصاعد التوتر بين واشنطن وبكين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:33 م
صدى البلد
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أ ش أ
تتجه البورصة الأمريكية إلى التراجع بمستهل تداولات اليوم، الأربعاء، بعد أن خيم اللون الأحمر على مؤشراتها بالتعاملات الإلكترونية المبكرة، وذلك تحت ضغط تصاعد التوتر في العلاقات بين الصين والولايات المتحدة، بعد مطالبة الأخيرة بكين إغلاق قنصليتها بمدينة هيوستن.

وعن أداء المؤشرات، تراجع مؤشر "داو جونز" بنسبة 0.47% مسجلا 26609 نقطة، وانخفض مؤشر "ستاندرد آند بورز" بنحو 0.36% عند 3239 نقطة، كما هبط مؤشر "ناسداك" 0.09 عند مستوى 10862 نقطة.


وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية أعلن أن الولايات المتحدة أمرتها بإغلاق قنصليتها في هيوستن، في قرار وصفته بكين بأنه "استفزاز سياسي" سيسيء بشكل إضافي للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين.


كما رفضت الصين الاتهامات الموجهة لها من الولايات المتحدة بالقرصنة الإلكترونية، متهمة واشنطن بـ"الافتراء"، وذلك بعد أن اتهم مسئولون أمريكيون في وقت سابق صينيين اثنين باختراق بيانات تتعلق بفيروس كورونا وأسرار دفاعية.


وتشهد العلاقات بين الاقتصادين الأكبر عالميا توترا متزايدا خلال الفترة الأخيرة بسبب خلافات حول عدد من القضايا من بينها التجارة وحقوق الإنسان وإقليم هونج كونج.
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