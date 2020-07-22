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رضا يعقوب: الإرهاب يحارب النهضة الاقتصادية..فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:34 م
صدى البلد
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آيات أحمد
قال اللواء رضا يعقوب، خبير مكافحة الإرهاب الدولى، إن مصر تواجه الارهاب والطاعون الجديد، لافتًا إلى أن هناك منظمات ارهابية كثيرة فى جميع أنحاء العالم، منوهًا أن تقرير وزارة الخارجية يوثق جهود الدولة ومؤسساتها الوطنية فى مجال مكافحة الإرهاب.

وأضاف رضا يعقوب فى مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن هناك دول تمول الارهابيين سواء بالمادة أو بالتمويل العسكرى والدعم العسكرى، مشيرًا إلى أنه يجب أن يشعر الانسان بمسئوليته تجاه بلده ووطنه وأن يواجه الارهاب فى كل مكان.

وتابع أن مصر دولة حضارية تلتزم بالتشريعات الدولية والقانون الدولى فى جميع مناطق العالم، مؤكدًا أن الارهاب يحارب النهضة الاقتصادية ويكثر فى الدول التى تشهد نهضة فى المشروعات القومية.

وأشار إلى أن  هناك إمكانية لمواجهة المجتمع الدولي لخطر الإرهاب من خلال التكاتف، منوهًا أنه يجب التعاون اعلاميً وعسكريًا لمكافحة الارهاب.
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