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أخبار البلد

المهندسين : انتخابات هيئة المكتب تميزت بالشفافية والنزاهة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:03 م
نقيب المهندسين
نقيب المهندسين
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شيماء مجدي
عقد المجلس الأعلي للنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس هاني ضاحي نقيب مهندسي مصر جلسته الاعتيادية الأولي بعد إجراء انتخاب هيئة المكتب الجديدة.

ورحب النقيب بأعضاء هيئة المكتب والمجلس الأعلى الجدد ، متمنيا لهم التوفيق في مهامه القادمة ، مقدما الشكر للأعضاء المنتهية ولايتهم علي الجهد الذي بذلوه لخدمة المهندس والنقابة .

ولفت إلي أن انتخابات هيئة المكتب التي تمت منتصف الاسبوع الماضي تميزت بالشفافية والنزاهة ،مؤكدا أن الجميع يجب أن يعمل من أجل الارتقاء بمهنة الهندسة من أي موقع كان .

وقد صدق المجلس الأعلى في بداية الجلسة علي ماتم اتخاذه من قرارات خلال العامين الماضيين ، وناقش ايضا اهم الملفات التي عمل عليها المجلس الحالي منذ توليه مثل ملف لائحه مزاوله المهنه الجديدة
وملف التعليم الهندسي وما تم فيهم من مكتسبات غير مسبوقه .

واتخذ المجلس ايضا قرار بأن يتم القيد بالنقابة لعام ٢٠٢٠ طبقا للقانون و للقواعد المطبقة حاليا ، كما ناقش المجلس انشاء أكاديميه للتدريب لرفع مستوي الخريجين الجدد وتأهيلهم لسوق العمل.


وانعقد المجلس الأعلى للنقابة بحضور كلا من المهندس أحمد عثمان والمهندس محمد عبدالعظيم وكيلا النقابة والمهندس محمود مغاوري الأمين العام للنقابة ، والمهندس محمد ناصر آمين صندوق النقابة، والمهندسة زينب عفيفي الأمين العام المساعد ، والمهندس أحمد حشيش آمين الصندوق المساعد.
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