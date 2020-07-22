مسلم وقبطى إيد واحدة.. راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة يتبرع بـ5 صكوك أضحية للأوقاف

تبرع القمص يؤانس أديب، راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، بـ5 صكوك أضحية بمديرية أوقاف البحر الأحمر، حيث كان في استقباله الدكتور كمال سيف، وكيل وزارة الأوقاف بالبحر الأحمر وعدد من قيادات المديرية.

وقال القمص يؤانس أديب راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة خلال تبرعه بـ5 صكوك أضحية، إن أعياد المسلمين والاقباط واحدة في مصر، وجميعنا مأقباط ومسلمين نحتفل سويا، وأن ما فعله من تبرع واجب الزامي عليه لمشاركة شركاء الوطن في مناسبتهم واعيادهم المختلفة كما يشركوهم اعيادهم .

وأضاف راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، أنه دائم المشاركة في كل الاعياد وكل المناسبات وهذا محبتا وودا بين اصدقاءه واحبابه من المسلمين مؤكدا أن ما قام به ليس تبرعا بل واجب حق عليه لمشاركة الأخوه المسلمين في اعيادهم .

من جانبه قال كمال سيف، وكيل وزارة الاوقاف بالبحر الأحمر، أن القمص يوأنس أديب شارك ب 5 صكوك اضحية، وهذا يدل على اللحمة الوطنية التي بين الأخوة الأقباط والمسلمين، مؤكدا أن هذا النموذج يوضح الوحدة الوطنية بمصر بالكامل.

وأضاف مدير مديرية أوقاف البحر الأحمر في تصريحات صحفية له علي هامش استقبال راعي الكنيسة الكاثوليكية بالغردقة، أنه على مدار السنوات الماضية كانت الوحدة الوطنية هي الكتلة التي لم تخترق ولن تخترق خلال الايام الماضية.

وكشف أن صك الأضحية يعمل للعام الخامس علي التوالي، ويهدف لمساعدة المحتاجين والفقراء لايصال اللحوم اليه فيً منازلهم.

كان تبرع الأنبا ايلاريون، أسقف مطرانية البحر الأحمر، بـ10 آلاف جنيه بواقع 5 صكوك أضحية، بمديرية أوقاف البحر الأحمر، حيث كان في استقباله الدكتور كمال ابو سيف وكيل وزارة أوقاف البحر الأحمر، وقيادات المديرية.

قال الأنبا ايلاريون أسقف البحر الأحمر، إن مشاركته في صك الأضحية جاء من نابع وطني تجاه مشاركة أخوته من المسلمين في عيد الأضحي المبارك، حيث إن مشاركته واحب وطني على كل مسلم ومسيحي للمشاركة فيه كما يشارك المسلمين في أعياد إخوانهم الأقباط.