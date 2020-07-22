رامز أمير لـ صدى البلد: أخضع لتمارين 6 ساعات يوميا خلال فترة العلاج التأهيلي

رامز أمير، انه يتعافي بشكل جيد بعد خضوعه لجراحة بعد إصابة ألمت به أثناء ممارسته رياضة "باركور". كشف الفنانانه يتعافي بشكل جيد بعد خضوعه لجراحة بعد إصابة ألمت به أثناء ممارسته رياضة "باركور".





وقال رامز امير، إنها مازال يخضع للعلاج الطبيعي والتأهيلي الذي يتطلب منه القيام بتمارين رياضية 6 ساعات يوميا.





يذكر ان تعرض الفنان رامز أمير مؤخرًا لإصابة في الساق، أثناء ممارسة رياضته المفضلة "الباركور"، اجرى على إثرها عمليتين جراحيتين في الساق، ويخضع حاليًا للعلاج الطبيعي.





وجسد الفنان رامز أمير ، شخصية البطل النقيب محمد طلعت السباعي، أحد أبطال معركة البرث في مسلسل "الاختيار"، الذي عرض رمضان الماضي، بطولة أمير كرارة ومن إخراج بيتر ميمي.



