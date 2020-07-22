نور صعب تستأنف العمل في مسلسل "رصيف الغرباء"

تعاود نور صعب مواصلة عملها في مسلسل "رصيف الغرباء".
، حيث تجسد في العمل شخصية السكرتيرة "زينة" وهي فتاة رقيقة، تخوض أحداثًا وقصصًا مشوقة، كما تقف إلى جانب مديرها في العمل "الدكتور نديم/ إيلي شالوحي" وتسانده بمحنته.
وتستعد نور لخوض عملين جديدين مع المنتج طلال عواملة، الذي يعود إلى الإنتاج بعد فترة انقطاع، المسلسل الأول بعنوان "ذهب أيلول" (إخراج حمّاد الزعبي)، وهو يتطرق في قصته إلى الحرب السورية ويتناول نماذج مستقاة من الواقع الذي عاشته البلاد على مدار سنوات، فيما تجسد نور شخصية "سارة" وهي لاجئة سورية تعاني من ضغوطات تولدها الحرب، وستتحدث نور في العمل باللهجة السورية والتي سبق أن تكلمت بها في عدة أعمال.
أما المسلسل الثاني فهو يحمل اسم "معاوية" يتناول السيرة الذاتية للأموي معاوية بن أبي سفيان، سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام، وسبق لنور أيضا أن شاركت في عملين من هذا النوع هما: "هارون الرشيد" بشخصية "ذات الخال" و "المهلب بن أبي صفرة" حيث لعبت دور الجارية "زمردة".