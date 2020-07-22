نور صعب تستأنف العمل في مسلسل "رصيف الغرباء"

تعاود نور صعب مواصلة عملها في مسلسل "رصيف الغرباء".





، حيث تجسد في العمل شخصية السكرتيرة "زينة" وهي فتاة رقيقة، تخوض أحداثًا وقصصًا مشوقة، كما تقف إلى جانب مديرها في العمل "الدكتور نديم/ إيلي شالوحي" وتسانده بمحنته.





وتستعد نور لخوض عملين جديدين مع المنتج طلال عواملة، الذي يعود إلى الإنتاج بعد فترة انقطاع، المسلسل الأول بعنوان "ذهب أيلول" (إخراج حمّاد الزعبي)، وهو يتطرق في قصته إلى الحرب السورية ويتناول نماذج مستقاة من الواقع الذي عاشته البلاد على مدار سنوات، فيما تجسد نور شخصية "سارة" وهي لاجئة سورية تعاني من ضغوطات تولدها الحرب، وستتحدث نور في العمل باللهجة السورية والتي سبق أن تكلمت بها في عدة أعمال.





أما المسلسل الثاني فهو يحمل اسم "معاوية" يتناول السيرة الذاتية للأموي معاوية بن أبي سفيان، سادس الخلفاء في الإسلام ومؤسس الدولة الأموية في الشام، وسبق لنور أيضا أن شاركت في عملين من هذا النوع هما: "هارون الرشيد" بشخصية "ذات الخال" و "المهلب بن أبي صفرة" حيث لعبت دور الجارية "زمردة".