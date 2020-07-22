مدبولي لوزير الإنتاج الحربي الجديد: ندعمك في جميع المهام الموكلة إليك

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.









وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي ، على توليه المسئولية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مسيرة عمله، وأن يستكمل ما أنجزه الفريق الراحل محمد العصار، مؤكدًا حرص الجميع على دعمه في جميع المهام الموكلة إليه، لافتًا في هذا الصدد إلى أن ملفات عمل الحكومة متواصلة ولا تتوقف، وهذا هو نهج الحكومة نستكمل ونبني فوق ما تم إنجازه لاستكمال المسيرة.







