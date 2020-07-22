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أخبار البلد

مدبولي لوزير الإنتاج الحربي الجديد: ندعمك في جميع المهام الموكلة إليك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:51 م
اجتماع مجلس الوزراء
اجتماع مجلس الوزراء
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محمود مطاوع
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، اجتماع مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة، بحضور جميع الوزراء؛ وذلك لمناقشة عدد من القضايا والملفات المهمة ذات الأولوية على أجندة الحكومة.


وخلال الاجتماع، وجه رئيس الوزراء التهنئة للواء مهندس محمد أحمد مرسي، وزير الدولة للإنتاج الحربي، على توليه المسئولية، متمنيًا له التوفيق والسداد في مسيرة عمله، وأن يستكمل ما أنجزه الفريق الراحل محمد العصار، مؤكدًا حرص الجميع على دعمه في جميع المهام الموكلة إليه، لافتًا في هذا الصدد إلى أن ملفات عمل الحكومة متواصلة ولا تتوقف، وهذا هو نهج الحكومة نستكمل ونبني فوق ما تم إنجازه لاستكمال المسيرة.


كما وجه الدكتور مصطفى مدبولي أخلص التهاني للشعب المصريّ أجمع، بمناسبة حلول الذكرى الثامنة والستين لثورة 23 يوليو المجيدة، وكذلك بمناسبة بدء شهر ذي الحجة وقرب حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يعيده علينا جميعا ونحن في أفضل حال.
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