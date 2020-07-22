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ثقافة

شائعات هدم الآثار تسقط.. خفافيش السوشيال ميديا تروج كذبا هدم مقابر المماليك

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:57 م
مقابر المماليك
مقابر المماليك
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محمد الاسكندرانى
ورقة الشائعات تسقط، من حقيبة استهداف الاستقرار مصر ، وتشتيت مجهودات الدولة نحو البناء ، مطلقه أكاذيبها عبر خفافيش السوشيال ميديا التى وظفت خصيصا لتنال من انجازات الدولة المصرية.

وتطارد خفافيش الظلام ، التحرك المصري ، لعرقلة احداث تنمية حقيقية ، لاينكرها غير جاحد مضلل ، عبر منصات تواصل اجتماعى ، مرة بتويتات وأخري بتعليقات مكررة ، لتسيير فى اتجاه واحد وهو ، الترويج لنشر الشائعات الكاذبة.

انتشرت فيديوهات كاذبة تروج ، وجود أعمال هدم بمنطقة جبانة المماليك بما فيها من مقابر تاريخية وآثار إسلامية تعود لنحو 5 قرون، وذلك لإنشاء محور الفردوس ، لتكون مادة اعلامية متداولة ، تشوه صورة مصر التاريخية.

الحقيقة والواقع يؤكدان أن محور الفردوس بعيد عن الآثار الإسلامية المسجلة بقرافة المماليك، ولايوجد هدم لأي أثر ، خاصة أن مصر تهتم جيدا بحضارتها وإرثها التاريخي ، وتقيم المتاحف لعرض تراثها .


وتشير صور المقابر الموجودة المنتشرة عبر ، صفحات التواصل الاجتماعي، مبان غير مسجلة في عداد الآثار الإسلامية والقبطية وإنها مقابر حديثة وخاصة بأفراد.

وهناك توجيه من المجلس الأعلى للآثار، بتشكيل لجنة علمية فنية ،لمعاينة الشواهد والأحجار التي تشتمل على نقوش زخرفية أو كتابية ، ليتم دراستها وبحث إمكانية عرض جزء منها ببعض المتاحف كجزء من تراث مصر المتميز.

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