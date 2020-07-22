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حوادث

تأجيل استئناف أحمد الفيشاوي على حكم حبسه بسبب نفقة ابنته لـ 29 يوليو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 01:58 م
صدى البلد
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ندى حمودة- أحمد مهدي
قررت محكمة جنح مستأنف الدقى، اليوم الأربعاء، تأجيل الاستئناف المقدم من جانب دفاع الفنان أحمد الفيشاوى على حكم حبسه سنة لاتهامه بالامتناع عن سداد نفقة ابنته "لينا" لجلسة 29 يوليو الجارى.

وكانت محكمة جنح الدقى، قبلت معارضة الفنان أحمد الفيشاوى، على الحكم الصادر ضده بالحبس سنة للامتناع عن سداد نفقة ابنته لينا؛ شكلًا وفى الموضوع برفضه وتأييد حبسه سنة.

وقال شعبان سعيد المحامي، إن الفنان أحمد الفيشاوى وقع على أوراق تفيد موافقته على سفر ابنته لينا للخارج، وهو من اختار المدرسة التى تدرس بها بلندن،  وأنه أعطى" الحناوى "حق الوﻻية التعليمية بلندن، وأقر فى دعوى بثبوت حضانتها لـ"لينا"،  ثم تخلى عنها وامتنع عن سداد نفقات الصغيرة.

وقالت "ثناء لحظى" محامية الفيشاوى، إن إقامة لينا مع والدتها فى إنجلترا غير قانونية، وأن أحمد الفيشاوى محروم من ابنته منذ 5 سنوات، ولا يستطيع رؤيتها، فضلًا عن معاناته نتيجة تحريض لينا عليه.

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