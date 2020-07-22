رغم تسجيل 100 وفاة يوميا.. الأرجنتين تتنفس الصعداء بعد تخفيف الحجر.. فيديو

عرضت فضائية ، " العربية " ، ببرنامج ، " صباح العربية " ، فيديو لشعب الأرجنتين بعد تخفيف الحجر الصحي .





فبعد حظرًا دام 4 اشهر ، خرج سكان سكان الأرجنتين لممارسة الرياضة فى الهواء الطلق عند ساعات الساعات الأولى، بعد تخفيف القيود التى فرضت فيها بسبب فيروس كورونا .





وتعتبر المرة الثانية التى يسمح فيها بممارسة الرياضات الخارجية مؤخرا بعد إغلاق بسبب زيادة فى حالات الاصابة و تنفشى فيروس كورونا





وقالت " إروتيدا بريتيس " مواطنة أرجنتينية ، إنها لم تستطع الإغلاق الكامل لانها تحب فكرة الخروج وممارسة الرياضة ، وان الوقت حال لنعطى انفسنا عددة مرات للخروج .





ويأتى التخفيف التدريجى للقيود رغم تخطى عدد الوفيات حاجز المئة حالة يوميًا ، وسجلت البلاد حتى الأن اكثر من 131 ألف حالة إصابة بالفيروس .