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رغم تسجيل 100 وفاة يوميا.. الأرجنتين تتنفس الصعداء بعد تخفيف الحجر.. فيديو

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:08 م
كورونا فى الارجنتين
كورونا فى الارجنتين
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ريهام فيكتور
عرضت فضائية ، " العربية " ، ببرنامج ، " صباح العربية " ، فيديو لشعب الأرجنتين بعد تخفيف الحجر الصحي .

فبعد حظرًا دام 4 اشهر ، خرج سكان سكان الأرجنتين لممارسة الرياضة فى الهواء الطلق عند ساعات الساعات الأولى، بعد تخفيف القيود التى فرضت فيها بسبب فيروس كورونا .

وتعتبر المرة الثانية التى يسمح فيها بممارسة الرياضات الخارجية مؤخرا بعد إغلاق بسبب زيادة فى حالات الاصابة و تنفشى فيروس كورونا .

وقالت " إروتيدا بريتيس " مواطنة أرجنتينية ، إنها لم تستطع الإغلاق الكامل  لانها تحب فكرة الخروج  وممارسة الرياضة ، وان الوقت حال لنعطى انفسنا عددة مرات للخروج  .

ويأتى التخفيف التدريجى للقيود رغم تخطى عدد الوفيات حاجز المئة حالة يوميًا ، وسجلت البلاد حتى الأن اكثر من 131 ألف حالة إصابة بالفيروس .
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