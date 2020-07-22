جنازة مهيبة لشهيد بئر العبد بمسقط رأسه بالمنزلة وهتافات تندد بالإرهاب

شيع الالاف من ابناء مدينة المنزلة بمحافظة الدقهلية، منذ قليل ، جنازة الشهيد عريف مجند محمود عبدالحميد قهوة ٢١ عاما، في جنازة شعبية وعسكرية، والذي استشهد في الهجوم الإرهابي في مدينة بئر العبد بشمال سيناء .





وانتظر الأهالي وصول جثمان الشهيد، والذي وصل في سيارة إسعاف ملفوفا بعلم مصر الغالى ورفع الأهالي الجثمان أعلي سيارة إطفاء لتبدأ مراسم الدفن، وردد المشيعون الهتافات "لا إله إلا الله، والشهيد حبيب الله"، "عيدك في الجنة يا محمود".





وأدي الأهالي صلاة الجنازة علي الشهيد ، وطالب الإمام المصلين بالدعاء له، وأنه اليوم في أسعد أيام بعد أن نال الشهادة، وقد نال الفوز بالكرامة والشهادة ويشفع في 70 من أهله يوم القيامة.



