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محافظات

بسبب مياه الصرف والقمامة.. إغلاق نفق كوبري قحافة في الغربية مؤقتًا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:59 م
صدى البلد
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أحمد على

وجه الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بغلق نفق كوبري قحافة مؤقتا حفاظا علي صحة وسلامة
المواطنين من مياه الصرف الصحي وتراكمات القمامة الموجودة به .

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جاء ذلك في إطار حملة متابعة الانضباط الإدارى في المصالح الخدمية، والتي بدأت أعمالها
اليوم بالتعاون والتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية بحضور نائب محافظ الغربية الدكتور
أحمد عطا واللواء أسامة بكير رئيس هيئة الرقابة الإدارية بوسط الدلتا والعقيد أحمد
البلتاحي نائب رئيس الهيئة والعقيد طارق عمار ، واللواء شاكر يونس سكرتير عام المحافظة،
وعدد من كلاء الوزارات المعنية .


وقامت حملة المتابعة بجولة ميدانية لمنطقة قحافة تفقدت خلالها نادي قحافة الرياضي، حيث
وجه المحافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية بعمل الصيانة الدورية اللازمة ،
مؤكدا دعمه الكامل للشباب والرياضة في استجابة سريعة منه لطلب مجلس إدارة النادي بتخصيص
أرض فضاء لإنشاء ملاعب رياضية للنادي.


كما تابعت الحملة أعمال إعادة الشئ لأصله بشارع البحر ووجه محافظ الغربية بعمل مطابق لصرف
الامطار ، كما وجه إدارة المرور بتوقيع غرامات فورية للانتظار الخاطئ والسير عكس الاتجاه
علي المخالفين، ووجه رئيس حي ثان طنطا برفع الاشغالات بشارع البحر.


شملت الجولة المنطقة اللوجستية بسبرباي، ومصلحة الشهر العقارى ووجه المحافظ مدير المصلحة
بتنظيم دخول وخروج المواطنين ومراعاة التباعد الاجتماعي بينهم، كذلك توجيه المرور بتنظيم
المواطنين أمام نيابة المرور حفاظا علي سلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد،
كما وجه المحافظ رئيس مركز ومدينة طنطا برفع المخلفات على جانبي مصرف سبرباي بالتنسيق
مع الري.


شدد الدكتور طارق رحمي علي رؤساء المدن والأحياء بتحصيل رسوم الشوادر الخشبية أمام محلات
الجزارة مع التنبيه علي إزالتها بعد انتهاء أيام العيد مباشرة.

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