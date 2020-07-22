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منوعات

المواطنون عن وقف تراخيص البناء: قرار صحيح لمحاربة جشع المقاولين.. فيديو 

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:59 م
صدى البلد
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محمد هاني- نور المصري
بعد إصدار قرار بوقف تراخيص البناء لجميع الوحدات السكنية (شقق - فيلل - كومباوندات) ، وهذا بعد ما وصل المسئولون إلي وجود العديد من حالات البناء بدون تراخيص. 

وقامت عدسة صدى البلد، باستطلاع آراء المواطنين حول هذا القرار و هل هذا القرار في مصلحة المواطن العادي ام لا. 

حيث قال احد الشباب، انه طبقا لنظرية قانون العرض والطلب فانه من المفترض ان تنخفض أسعار الوحدات السكنية (حيث ان المقاولين يريدون أموالاً فيجب ان يخفضوا السعر) ، متابعا: "لكن للأسف سوف يقومون بتزويد الأسعار و استغلال الأزمة في صالحهم ".

بينما قال آخر إن أسعار الوحدات السكنية يجب ان تنخفض وأن هذا القرار جاء في الوقت المناسب موضحا ( الكل بقي بيبني مخالف كان لازم الوقفة دية ) .

بينما قال شباب ثالث، ان هذا القرار جاء متأخرا جدا حيث ان ضمير المقاولون و التجار مش موجود من الاساس ، مستشهدًا (دة في العمارة اللي قدامي بنو 5 أدوار زيادة بدون الرجوع لأحد) فهدم العقار كامل احق عقاب لهم.
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