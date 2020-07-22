من العربية إلى الفرنسية.. الساقي تترجم رواية "امرأة من هذا العصر"

أعلنت دار الساقي ترجمة رواية "امرأة من هذا العصر" الصادرة عام 2004 للكاتبة الروائية هيفاء بيطار من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية.





تتناول الرواية قصة امرأة تصاب بسرطان الثدي فتحاول بكلّ قوّتها التغلّب عليه، وتتعلّق بالحياة أكثر فأكثر.





ومن أجواء الرواية، نقرأ: "كنت امرأة وحيدة أشعر بالأذى وأعرف أن الندم لن ينفعني. بدا البحر متعاليا ومدريا لكل ما يؤلمني. هزتني موجة من التمرد عبرت جسدي كشرارة كهربائية. بقيت أكثر من ساعة واقفة في مواجهة بحر ذي كبرياء، محاولة ان استمد منه العون لضبط إعصار المشاعر الذي يهزني. ماذا اريد ان افعل بحياتي ؟ سؤال تفجر كفقاعة في الفضاء بيني وبين البحر. هل الرجل هو قلب وجودي ؟ هل أريد أن أعبّ من كأس الحياة بشراهة؟ ألست ضحية التركيز الإعلامي على المتعة الجنسية ؟ ألا يربطون تلك المتعة بشرب كأس عصير وقضم قالب شوكولا ورشّ عطر مثير، وارتداء ثياب نظيفة، وحلاقة ذقن ونزع شعر غير مرغوب فيه؟".