AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

من العربية إلى الفرنسية.. الساقي تترجم رواية "امرأة من هذا العصر"

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:52 م
صدى البلد
Advertisements
أ ش أ
أعلنت دار الساقي ترجمة رواية "امرأة من هذا العصر" الصادرة عام 2004 للكاتبة الروائية هيفاء بيطار من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية.

تتناول الرواية قصة امرأة تصاب بسرطان الثدي فتحاول بكلّ قوّتها التغلّب عليه، وتتعلّق بالحياة أكثر فأكثر. 

ومن أجواء الرواية، نقرأ: "كنت امرأة وحيدة أشعر بالأذى وأعرف أن الندم لن ينفعني. بدا البحر متعاليا ومدريا لكل ما يؤلمني. هزتني موجة من التمرد عبرت جسدي كشرارة كهربائية. بقيت أكثر من ساعة واقفة في مواجهة بحر ذي كبرياء، محاولة ان استمد منه العون لضبط إعصار المشاعر الذي يهزني. ماذا اريد ان افعل بحياتي ؟ سؤال تفجر كفقاعة في الفضاء بيني وبين البحر. هل الرجل هو قلب وجودي ؟ هل أريد أن أعبّ من كأس الحياة بشراهة؟ ألست ضحية التركيز الإعلامي على المتعة الجنسية ؟ ألا يربطون تلك المتعة بشرب كأس عصير وقضم قالب شوكولا ورشّ عطر مثير، وارتداء ثياب نظيفة، وحلاقة ذقن ونزع شعر غير مرغوب فيه؟".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

اقتصادية.. طريقة عمل كيكة الشكولاتة

"في بيت آن فرانك".. رواية جديدة عن منشورات المتوسط لـ مها حسن

حكايات المطر.. رواية في ثوب قصص الجدات لـ آسيا عبد الهادي

أسرار التخييل الروائي.. كتاب يكشف أسرار فن التخييل في عالم السرد

مشاهير من بلدي ..محمد عثمان جلال ابن بني سويف أنبغ تلاميذ رفاعة الطهطاوي وأبو المسرحيات الوطنية

ترشيحاتنا

هل تجوز قراءة القرآن على المتوفى بنية الصدقة؟.. الإفتاء تجيب

أول ظهور للعاهل السعودي عقب دخوله المستشفى.. فيديو

خناقة كبرى داخل نادى النجوم.. محمد صلاح: سنلجأ للمحكمة.. والطويلة يرفض التعليق

بشرة سارة لراغبى كليات الطب.. الأعلى للجامعات يؤكد زيادة المقبولين بها هذا العام

آسفة كانت الأغنية الأخيرة.. أيمن الذهبي يكشف حقيقة خيانته لـ أصالة

هيدي كرم تكشف سر وزنها المثالي .. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشكلة النساء.. إليك علاج جلد الوزة

نوستالجيا.. معاناة نجيب محفوظ من الصرع في طفولته.. وتأثير مرض السكر على كتاباته وحياته

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور