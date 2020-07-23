نائب الخانكة: الرئيس السيسى استجاب لمطالب النواب بتغطية المصارف والترع داخل المدن والقرى

قال النائب رضوان الزياتى، عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة إنه تقرر تغطية مسافة خمسة كيلو مترات تقريبا كمرحلة اولي علي مصرف بلبيس ١و٢ من مؤسسة الزكاة مرورا بالبركة وانتهاء بالتقاء مصرف بلبيس بمصرف البركة عند نقطة شرطة القلج، موضحا أن ذلك يأتي بناء علي تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي للهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتغطية كل المصارف والترع داخل الأحياء والمدن لمنع تراكم القمامة والتلوث والحفاظ علي المظهر الحضاري .





وأضاف الزياتى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أنه تأكيدا لما أعلنه سابقا عن تحويل خط الروبة الخاص بمحطة مياه المرج والذي يصب في مصرف بلبيس الي محطة الصرف الصحي بحوض صبيح بجوار الدائري بالمرج الجديدة، فإننى أؤكد أنني ونواب المرج وكل نواب مصر طلبنا تغطية المصارف والترع داخل المدن والقرى.





وأوضح عضو مجلس النواب عن دائرة الخانكة أنه عندما توافرت الإرادة السياسية بدأت خطة قومية للتصدي لهذه المشكلة بعد أن تحولت المصارف لمقالب قمامة ومصارف للصرف الصحي وليس للصرف الزراعي.





واستطرد: "أنه تم تنفيذ الأمر في ترعة الطوارئ وتحويل المصرف الي محور مروري من جسر السويس الي طريق بلبيس، وكذلك ماحدث في ترعة المريوطية بالهرم وترعة المحمودية بالإسكندرية ، وجاء الدور علي مصرف بلبيس الذي سيتحول الي محور مروري جديد".