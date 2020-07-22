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مرأة

كيف تحدث القشعريرة ؟

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 02:50 م
صدى البلد
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آلاء حسن
اكتشف علماء جامعة هارفارد في دراسة جديدة أنواع الخلايا التي تسبب قشعريرة فهي مهمة لتنظيم الخلايا الجذعية التي تجدد بصيلات الشعر تحت الجلد وتكون العضلة التي تنقبض لخلق قشعريرة ضرورية لجسر اتصال العصب الودي بالخلايا الجذعية لبصيلات الشعر. 

ووفقا لموقع medicalnews يتفاعل العصب الودي مع البرد عن طريق تقلص العضلات وتسبب قشعريرة على المدى القصير ، وعن طريق دفع تنشيط الخلايا الجذعية بصيلات الشعر ونمو الشعر الجديد على المدى الطويل.


وتتكون العديد من الأعضاء من ثلاثة أنواع من الأنسجة: الظهارة ، اللحمة المتوسطة ، والأعصا في الجلد ، ويتم تنظيم هذه الأنساب الثلاثة في ترتيب خاص ويرتبط العصب المتعاطف ، وهو جزء من نظامنا العصبي الذي يتحكم في توازن الجسم واستجاباتنا للمنبهات الخارجية ، بالعضلات الملساء الصغيرة في اللحمة المتوسطة.


وترتبط هذه العضلات الملساء بدورها بالخلايا الجذعية لبصيلات الشعر ، وهي نوع من الخلايا الجذعية الظهارية الحرجة لإعادة تكوين بصيلات الشعر وكذلك إصلاح الجروح.

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