للمرة الأولى.. إثيوبيا تنشر لقطات ملء خزان سد النهضة.. فيديو

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو سمحت الحكومة الإثيوبية بنشره للمرة الأولى، يظهر اللحظات الأولى لملء خزان سد النهضة ، الذي انتهت مرحلته الأولى أمس.









ووجه رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، تهنئة لمواطنيه على انتهاء المرحلة الأولى من ملء سد النهضة، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به شبكة "العربية".

















وأعلن آبي أحمد، أمس الثلاثاء، انتهاء المرحلة الأولى من عملية ملء سد النهضة بسبب موسم هطول الأمطار، بعد أسبوع من الأكاذيب والمراوغة بشأن ملء السد.









وخرج وزير الخارجية الإثيوبي جيدو أندارجاشيو، يواصل الاستفزاز في تغريدة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، محتفلا بإتمام بلاده المرحلة الأولى من ملء سد النهضة.









وقال وزير الخارجية في تغريدة باللغة الأمهرية: "تهانينا.. سابقا كان النيل يتدفق، والآن أصبح في بحيرة، منها ستحصل إثيوبيا على تنميتها المنشودة".









واختتم تغريدته قائلا: "في الحقيقة.. النيل لنا".