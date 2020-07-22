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فن

زوج كيم كاردشيان يعلن رغبته في الانفصال عنها: أريد التفرغ لانتخابات الرئاسة.. وسأوفر مليون دولار لكل طفل أمريكي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:17 م
كاني ويست
كاني ويست
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شروق ابراهيم
خرج مغني الراب الأمريكي كاني ويست بتصريحات جريئة مجددًا، بعد إعلان ترشحه للرئاسة، مشيرًا في تغريدات بحسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر" إلى أنه حاول الانفصال عن زوجته نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان.


واتهم كاني ويست زوجته كيم كاردشيان ووالدتها كريس جينر بأنهما يفضلان البيض عن ذوي البشرة السمراء، وذلك خلال مشاركة "كيم" في مبادرة إصلاح السجون الأمريكية.
 

وأشار إلى أن كيم ووالدتها تواصلا مع طبيبين نفسيين من أجل نقله لمصحة نفسية بسبب إعلانه المفاجئ عن ترشحه في الانتخابات الرئاسية.


كما كشف مصدر مقرب من الثنائي الشهير أنهما كانا على وشك الانفصال وعاشا فترة مليئة بالمشاكل خلال فترة الحجر المنزلي.


وكشف مغنى الراب كانى ويست، المرشح في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، عن نيته توفير مليون دولار لكل طفل، وذلك فى أول فعالية خاصة بحملته الانتخابية للرئاسة الأمريكية في نورث تشارلستون بولاية ساوث كارولينا وقبل يوم من الموعد النهائي الذي حددته الولاية لتقديم طلبات الترشح بالنسبة للمرشحين المستقلين الراغبين في التنافس بالسباق الرئاسي القادم. 

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