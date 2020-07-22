مستقبل وطن: ندعم القوات المسلحة في مواجهة الإرهابيين والداعمين لهم

ثمّن فرج فتحي فرج، عضو الهيئة العليا لحزب مستقل وطن، جهود القوات المسلحة في إحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية ببئر العبد.





وقال "فرج" في بيان، الأربعاء، إن اقتلاع جذور الإرهاب ومواجهة قوى الشر أصبحت الشغل الشاغل للقوات المسلحة والقيادة السياسية لحماية أمن واستقرار الدولة المصرية وشعبها العظيم.





وأضاف عضو الهيئة العليا لحزب مستقل وطن في بيان له اليوم، ، أن نجاح القوات المسلحة في صد تلك المحاولات الإرهابية لها دلالات واضحة للعالم أجمع بأن مصر لن تسمح بأحد الاقتراب من أمنها القومي أو استقرار شعبها.





وأعلن فرج فتحي فرج تأييده للإجراءات التي تتخذها الدولة المصرية لحماية الأمن القومي ودرأ المخاطر التي تتعرض لها البلاد، مؤكدا أن الدولة المصرية محقه فى أنه عندما تضرب الإرهابيين فى ليبيا سوف تمنعهم من مصر ، وأن القوات المسلحة تعد عدتها لمواجهة الغزاة وقوى الشر على حدودها الغربية مع ليبيا وفي نفس الوقت عيونها ساهرة لملاحقة الجماعات الإرهابيو العناصر التكفيرية في سيناء.