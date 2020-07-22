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برلمان

تنسيقية الشباب تنعى شهداء بئر العبد.. وتؤكد دعمها للقوات المسلحة في مواجهة الإرهاب

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:35 م
تنسيقية شباب الاحزاب
تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين
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أحمد أيمن

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بكل أسى وحزن استشهاد بطلين من أبطال قواتنا المسلحة الباسلة أثناء تصديها لإحدى هجمات الجماعات الإرهابية في منطقة بئر العبد بشمال سيناء. 

وقالت التنسيقية فى بيان صحفى لها :يأتي ذلك تزامنًا مع تحركات الدول الداعمة للإرهاب في ليبيا، ليكشف لنا المخطط الكامل الذي تستهدف به هذه الدول عبر تلك الجماعات والميليشيات زعزعة أمن واستقرار المنطقة. 

وأكدت التنسيقية دعمها الكامل لقواتنا المسلحة في مواجهتها للإرهاب وداعميه سواء داخل الوطن أو خارجه، انطلاقًا من حقنا الشرعي في الدفاع عن أنفسنا، فإن التنسيقية تثق كامل الثقة أن الشعب المصري العظيم يصطف خلف قيادته السياسية وقواته المسلحة صفًا واحدًا ، بما يُعلي المصلحة الوطنية المصرية والعربية.

واختتمت بيانها قائلة : "حفظ الله مصرنا الغالية ورحم شهدائنا الأبرار، وخالص الدعوات لمصابينا الأبطال".

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