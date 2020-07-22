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برلمان

المصريين الأحرار: قواتنا المسلحة تسطر ملحمة الفداء.. وشعب مصر رهن الإشارة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:41 م
حزب المصريين الأحرار
حزب المصريين الأحرار
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حسن رضوان
أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، بالجهود المضنية لقوات إنفاذ القانون ورجال القوات المسلحة البواسل والشرطة لدحر الإرهاب واجتثاث جذوره من أرض سيناء الفتية. 

وثمن الحزب جهود أبطال جيش مصر الجسور ، في إحباط هجوم إرهابى خسيس على إحدى الإرتكازات الأمنية ببئر العبد شمال سيناء. 

وقال الحزب في بيان له: "نودع شهداء أبرار بعد ملحمة تضحيات في سبيل الوطن واستقرار وسلامة اراضية، واثقين الخطي فى القصاص والثأر لهم واستكمال مسيرة تطهير الوطن من دنس الإرهاب" . 

وأكد "المصريين الأحرار" رئيسًا وأعضاء جموع المصريون سند ويشدوا علي يد القيادة السياسية وقواتنا المسلحة بأن الجميع جنودا رهن الإشارة والأمر. 

وشدد علي أن التاريخ يسطر بحروف من ذهب تضحيات وعطاء قواتنا المسلحة فى سبيل استقرار وأمن الوطن.
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