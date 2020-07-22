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محافظات

حملة على المخابز والأسواق.. "تموين المنيا" تضبط 72 مخالفة متنوعة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:30 م
مخبز
مخبز
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أيمن رياض
تواصل مديرية التموين بالمنيا، تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على المخابز البلدية والأسواق، بهدف إحكام الرقابة على السلع والمنتجات المعروضة للمواطنين للقضاء على الغش التجاري والتدليس واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين من خلال رصد المخالفات. 

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ويأتي ذلك تنفيذاُ لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بالاستمرار في تنظيم الحملات التفتيشية والرقابية على كافة القطاعات الخدمية والتي يتردد عليها المواطنين، مع متابعة توفير السلع الغذائية بجميع مراكز ومدن المحافظة.


من جانبه أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين، أن الحملات أسفرت عن تحرير 72 مخالفة تموينية منها 35 مخالفة للمخابز البلدية تنوعت بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – تصريف وتجميع دقيق بلدي مدعم – قضايا أخرى تموينية متنوعة) بالإضافة لتحرير 37 مخالفة في مجال متابعة الأسواق تنوعت بين (محلات تجارية بدون شهادات صحية – بيع زائد عن المقررات التموينية). 

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