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برلمان

رئيس «الحركة الوطنية» يشيد بجهود القوات المسلحة في القضاء على العناصر الإرهابية

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:36 م
اللواء رؤوف السيد
اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية
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حسن رضوان
أشاد اللواء رؤوف السيد علي رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالتصدي الباسل لقواتنا المسلحة، وإحباط محاولة هجوم للعناصر التكفيرية على أحد الارتكازات الأمنية بمنطقة بئر العبد باستخدام (4) عربة وعدد من العناصر التكفيرية بالإضافة لمقتل 18 فرد تكفيري منهم فرد يرتدى حزام ناسف ، وتدمير عدد 4 عربة منهم 3 عربة مفخخة.

وقال رئيس الحركة الوطنية فى بيان صحفى له ان العالم كله اصبح على وعى وادراك كاملين ان الرأي العام المصري بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية يقف صفا واحدا خلف القيادة الحكيمة للزعيم البطل الرئيس عبد الفتاح السيسي وخلف قواتنا المسلحة الباسلة لمواجهة الارهاب بصوره واشكاله مؤكدا ان مثل هذه العمليات الارهابية والجبانة لن تزيد قواتنا المسلحة والشعب المصري كله إلا قوة وصلابة في مواجهة قوى الشر والظلام والارهاب.

وأضاف: "العدو الذى نحاربه غربا هو نفسه الذى يقتل ابنائنا شرقا هو نفسه الذى تأتيه الاوامر من إسطنبول شمالا ويتأمر على امننا المائي جنوبا.. مهما فعلوا فإن ثقتنا في قواتنا المسلحة وفى شعبنا لا حدود لها ويقيننا اننا سننتصر وسنهزمهم في جميع الجبهات".

ونعى اللواء رؤوف، شهداء ابناء القوات المسلحة، متقدما بخالص العزاء لأهالي الشهداء البواسل الذين ضحّوا بأرواحهم فداء للوطن، داعيا المولى أن يتغمدهم بواسع رحمته وأن يلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان، سائلين الله الشفاء العاجل للمصابين.

وأكد رئيس الحركة الوطنية أن جموع الشعب يدركون الخطر الذي تصده جنود مصر البواسل عن مصر في كافة الاتجاهات وأننا واثقون أن النصر حليفنا.
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