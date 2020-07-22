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أخبار العالم

الوضع لا يحتمل.. اتحاد العمال التونسي يدعو الكتل البرلمانية إلى التوافق على رئيس الحكومة

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:28 م
صدى البلد
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دعاء أبوهشيمة
دعا الاتحاد العام التونسي للشغل، اليوم الأربعاء، الكتل البرلمانية للتوافق على رئيس للحكومة. 

وشدد اتحاد العمال التونسي على أن الوضع أصبح لا يحتمل ويستدعي معالجة سريعة لإنقاذ البلاد، حسبما أفادت شبكة "سكاي نيوز عربية"، في نبأٍ عاجل لها. 

وفي سياق المتصل، استقبل الرئيس التونسي، قيس سعيد، صباح اليوم، بقصر قرطاج إلياس الفخفاخ رئيس حكومة تصريف الأعمال.

ووفقا لوسائل الإعلام التونسية، تناول اللقاء سير العمل الحكومي والأوضاع العامة بالبلاد وخاصة منها الأمنية والاجتماعية. 

ودعا الرئيس التونسي إلى إيلاء أهمية أكبر للأوضاع الاجتماعية للفئات الهشة والحرص أكثر على الاستجابة لانتظارات المواطنين ومطالبهم المشروعة. 

وأكد رٸيس الجمهورية مجددا أن الوساٸل القانونية التي ينص عليها الدستور تتيح له الحلول التي تضمن استمرارية الدولة، مضيفا أنه لن يتوانی عن اللجوء إليها للحفاظ على الدولة وعلی مٶسساتها. 
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