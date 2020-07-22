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أخبار البلد

مع ختام ماراثون الثانوية العامة.. الزناتى يوجه رسالة مهمة للمعلمين

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:39 م
صدى البلد
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شيماء مجدي
وجه خلف الزناتى نقيب المعلمين، رسالة للمعلمين بعد انتهاء ماراثون الثانوية العامة قائلا : " الزملاء معلمي مصر الشرفاء ، كنتم على قدر المسئولية طوال فترة امتحانات الثانوية العامة ومن قبلها خلال فترة تنفيذ واستلام وتقييم أبحاث الطلاب وهي التجربة التي نفذتها وزارة التربية والتعليم بكفاءة كبيرة وكان المعلمون فيها حجر الزاوية وتحملوا الضغط النفسي والعصبي وواجهوا الخطر باعتبارهم جيش التنوير". 

وتستمر جهود المعلمين خلال أعمال تصحيح امتحانات الثانوية العامة داخل الكنترولات ، وفي الامتحانات التحريرية للدبلومات الفنية المقرر انطلاقها يوم السبت القادم الموافق 25 يوليو ، وفي كل الأمور يؤكد المعلمون أنهم في الصف الأول عند تحمل المسئولية . 

وتقف نقابة المهن التعليمية داعمة لكل معلم بربوع مصر، وقد تابعت النقابة العامة على مدار الأيام الماضية أحوال السادة المعلمين، وتستمر الجهود في دعم كل من يستحق الدعم من الزملاء الأفاضل، ونثمن للمعلمين جهودهم، فلهم تحية تقدير على ما بذلوا وما يبذلون من جهد كبير في صالح خدمة العملية التعليمية.
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