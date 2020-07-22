أبناء سيناء يستنكرون حادث رابعة بنشر هاشتاج "كلنا الجيش المصري"

مشيرا الى أن ما يقوم به الارهاب بدعم خارجى لن يقلل من جهود التنمية أو يوقف البناء من أجل مستقبل الأجيال القادمة، وأن جيش مصر بدعم من أهالى سيناء الشرفاء مستمر فى رسالته على أرض السلام الى أن يقضى على كل الخوارج ويحقق التنمية الشاملة .. مقدما التعازى لأسر شهداء الوطن ومتمنيا الشفاء العاجل للمصابين.

وأضاف هشام الخولى نائب المحافظ، أن أهالى سيناء بصفة خاصة يقفون قلبا وقالبا مع قواتهم المسلحة ، ولن يزعزهم موقف عارض عن موقفهم الداعم للقوات المسلحة حتى يتم استكمال الخطط التنموية مع القضاء على الارهاب.



وأشار أسامة الغندور سكرتير عام المحافظة ،الى دعم الجهاز التنفيذى ومجالس المدن لكل ما تقوم به قواتنا المسلحة لحماية أمننا القومى ودفع عجلة التنمية الى الأمام دون أن تتأثر.



كما نعت مجالس المدن ومديريات الخدمات باسم جميع العاملين شهداء الواجب الوطنى الذين نالتهم يد الإرهاب الغاشم فى منطقة رابعة التابعة لمركز بئر العبد بمحافظة شمال سيناء .. داعين لشهداء الوطن بالرحمة ، وأن يحفظ الله مصر من شر الأشرار وكيد الفجار الارهابيين.



ومن جانبه .. قدم الدكتور صلاح سلام عضو المجلس القومى لحقوق الانسان خالص العزاء لشهداء الوطن .. داعيا الله سبحانه وتعالى بأن يحفظ جيشنا ويزلزل الأرض تحت أقدام الخونة الخوارج.







وأعلن الدكتور صلاح صقر مدير مركز بحوث الأسماك بجامعة العريش أن كلنا هنا فى شمال سيناء كنا نتوقع أى عملية إرهابية فى مواجهة تحركات مصر القوية فى ملف ليبيا .. مشيرا الى أن الهجوم كان من الممكن أن يكون كارثة ومجزرة وفقا لما كان مخططا له .. الا أن يقظة قواتنا المسلحة وسرعة المواجهة حالت دون تمكن الإرهابيين من تفجير السيارات المفخخة وتم إفشال المخطط.



وأضاف أن ما تم بمنتهى الاختصار هو رد تركى واضح ورسالة لمصر بأن تبتعد عن ليبيا ، ومحاولة لتشتيت انتباه الجيش المصرى عن المحور الاستراتيجى الغربى .. مؤكد أن الرد المصرى سيقضى على أى تهديد لمصر.



وأكد مجددا أن قدر القوات المسلحة والشرطة المصرية أن تتحمل عن الشعب المصرى كل ضربات الارهاب وتلقى الطعنات الغادرة نيابة عنه .. مشيرا الى أنه مع ذلك فلن نعلن الحداد ، وانما سنعلن التحدى ونكمل المواجهة.

