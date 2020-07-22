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أخبار العالم

أزمة داخل الكنيست.. حزب يهودت هتوراة يقرر وقف تعاونه مع كاحوال لافان

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 03:40 م
حزب يهودت هتوراة
حزب يهودت هتوراة يقرر وقف تعاونه مع كاحوال لافان
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سمر صالح
أعلن حزب "يهودت هتوراة" اليوم الأربعاء، وقف أي تعاون مع حزب "كاحوال لافان".
 
وذكر موقع "والاه" العبري أن القرار جاء بعد دعم حزب بيني جانتس لمشروع قانون يحظر العلاجات التحويلية.
 
وأوضح أن أعضاء حزب شاس غادروا الكنيست الجلسة الكاملة للكنيست احتجاجًا على التصويت وقرروا عدم المشاركة في التصويت حتى إشعار آخر. 

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