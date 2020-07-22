أزمة داخل الكنيست.. حزب يهودت هتوراة يقرر وقف تعاونه مع كاحوال لافان

أعلن حزب "يهودت هتوراة" اليوم الأربعاء، وقف أي تعاون مع حزب "كاحوال لافان".



وذكر موقع "والاه" العبري أن القرار جاء بعد دعم حزب بيني جانتس لمشروع قانون يحظر العلاجات التحويلية.



وأوضح أن أعضاء حزب شاس غادروا الكنيست الجلسة الكاملة للكنيست احتجاجًا على التصويت وقرروا عدم المشاركة في التصويت حتى إشعار آخر.



