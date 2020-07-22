قرارات مجلس الوزراء من العلمين: توسعات عمرانية جديدة فى 3 مدن.. تطوير شركتي قها وإدفينا..انشاء الشركة المصرية للاستثمارات الطبية و4 كليات.. إقرار اتفاقية تمويل الإسكان الاجتماعي من البنك الدولي

مجلس الوزراء يوافق على:

بدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتي "قها" و"إدفينا"

تمويل الإسكان الاجتماعي من البنك الدولي بمبلغ 500 مليون دولار

إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر والشيخ زايد وسفنكس الجديدة

إنشاء كليات الذكاء الاصطناعي بجنوب الوادي والطب بدمياط والتغذية بحلوان والحاسبات بالعريش









أصدر مجلس الوزراء خلال اجتماعه الذي عقد اليوم، الأربعاء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر مجلس الوزراء بمدينة العلمين الجديدة عددا من القرارات لخدمة المواطنين والصالح العام .









ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن اتفاق التمويل بين جمهورية مصر العربية، والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية، الخاص بالتمويل الإضافي للبرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخ 5/7/2020.

ويهدف البرنامج الشامل لتمويل الإسكان الاجتماعي إلى تحسين قدرة محدودي الدخل في جمهورية مصر العربية للحصول على مسكن ملائم، فضلًا عن تعزيز قدرة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على تصميم السياسات وتنسيق البرامج في قطاع الإسكان الاجتماعي.









ووافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ملكية خاصة، والمُبينة في القرار الجمهوري ناحية محافظة الجيزة، لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة كتوسعات لمدن: 6 أكتوبر، والشيخ زايد، وسفنكس الجديدة، ولصالح مشروعات الإسكان الاجتماعي.





كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية، بشأن إزالة صفة النفع العام على مساحة 51,906 فدان تقريبًا (تعادل 218046,78م2)، ناحية محافظة الجيزة، والتي تقع خلف نادي الرماية، على أن يُعاد تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة؛ وذلك لاستخدامها في إقامة مجتمعات عمرانية جديدة، على أن يتم توقيع بروتوكول بهذا الشأن مع وزارة السياحة والآثار.





ووافق مجلس الوزراء على أربعة مشروعات قرارات بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972، بإنشاء كليات: الحاسبات والذكاء الاصطناعي بجامعة جنوب الوادي فرع الغردقة، والطب البشري بجامعة دمياط، وعلوم التغذية بجامعة حلوان، والحاسبات والمعلومات بجامعة العريش.





كما وافق مجلس الوزراء من حيث المبدأ على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء، بشأن الترخيص للهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية بتأسيس شركة مساهمة باسم "الشركة المصرية للاستثمارات الطبية"، يكون غرضها دعم نشاط الهيئة، والمساهمة معها في تنفيذ بعض اختصاصاتها، ومنها القيام بنقل وتوزيع المستحضرات الطبية التي تقوم الهيئة بتدبيرها، بالإضافة إلى إدارة منظومة المخازن الاستراتيجية التي تنشئها الهيئة بالاشتراك مع أجهزة وكيانات الدولة.









كما أن من أهداف إنشاء الشركة المساهمة في تنفيذ توجيهات الهيئة، فيما يتعلق بتعظيم الاستفادة من المخزون الاستراتيجي للدولة من المستحضرات والمستلزمات الطبية، إلى جانب المساهمة في تنفيذ خطة توطين وتطوير صناعة المستحضرات والمستلزمات الطبية التي تضعها الهيئة المصرية للشراء الموحد بالاشتراك مع الجهات المعنية.









كما وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات، الصادرة عن اجتماع اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار، بجلستها رقم 66 المنعقدة بتاريخ 13/7/2020 بعدد 29 موضوعًا.









ووافق مجلس الوزراء على طلب وزارة التموين والتجارة الداخلية بشأن تجديد التعاقد مع شركات البطاقات الذكية؛ لتنفيذ منظومة الخبز المدعم، وفي ضوء استمرار العمل على تنقية البطاقات التموينية والوصول إلى مستحقي الدعم من المواطنين، وذلك لمدة عام يبدأ من 1 يوليو 2020 وحتى 30 يونيو 2021، بنفس فئة التعامل.





وأحاط وزير التموين مجلس الوزراء علمًا ببدء الإعداد للخطة العامة لتطوير شركتي "قها" و"إدفينا"، وكلف رئيس الوزراء بأن يتم عرض الخطة بتفاصيلها كاملة عقب الانتهاء منها.



