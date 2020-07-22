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أخبار البلد

شركات السياحة: مستحقات منفذي الحج مازالت لدى الجانب السعودي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:29 م
علاء الغمرى
علاء الغمرى
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محمد الاسكندرانى
قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ، إن استرداد مستحقات الشركات السياحية المصرية العاملة فى الحج و العمرة من السعودية ، مازال جاريا التعامل بشأنه مع الجانب السعودي .


أكد الغمري ، فى تصريح لـ "صدى البلد" أننا خاطبنا وزارة السياحة والآثار ، لاستعجال وزارة الحج السعودية ، لرد حجوزات الحج و العمرة ، لافتا الى أن حقوق الشركات محفوظة ، وحال وجود اى مشكلات ، تتقدم الشركة بشكوي ويتم التحقيق فيها .




واستكمل قائلا انه حال اثبات أى مكشلة مع الوكيل السعودي ، الذى تتعامل معه الشركة ، يتم ايقافه فى مصر ، لحين انتهاء أسباب المشكلة .
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