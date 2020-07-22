شركات السياحة: مستحقات منفذي الحج مازالت لدى الجانب السعودي

قال علاء الغمرى عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة ، إن استرداد مستحقات الشركات السياحية المصرية العاملة فى الحج و العمرة من السعودية ، مازال جاريا التعامل بشأنه مع الجانب السعودي . إدارة









أكد الغمري ، فى تصريح لـ "صدى البلد" أننا خاطبنا وزارة السياحة والآثار ، لاستعجال وزارة الحج السعودية ، لرد حجوزات الحج و العمرة ، لافتا الى أن حقوق الشركات محفوظة ، وحال وجود اى مشكلات ، تتقدم الشركة بشكوي ويتم التحقيق فيها .

















واستكمل قائلا انه حال اثبات أى مكشلة مع الوكيل السعودي ، الذى تتعامل معه الشركة ، يتم ايقافه فى مصر ، لحين انتهاء أسباب المشكلة .