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محافظات

تعيين الدكتور محمد نادي وكيلاً لوزارة الصحة في المنيا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:25 م
مدير مديرية الصحة
مدير مديرية الصحة بالمنيا
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أيمن رياض
أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان ، قرارا بتكليف الدكتور محمد نادي سيد محمد أخصائي ثان بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الفيوم ومدير مستشفي التأمين الصحي بها  للعمل وكيلا للوزارة بمحافظة المنيا خلفا للدكتور أسامة أحمد بلبل أخصائي والذي تم ندبه للعمل بقطاع شئون الأقاليم الصحية بديوان عام الوزارة .

كما أصدرت الوزيرة قرارها  بندب الدكتور أسامة محمد دكروري وشهرته أسامة الجمل مدير عام مستشفي بني مزار المركزي، للعمل وكيلا لمديرية الصحة والسكان بمحافظة المنيا. 


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ويشهد القطاع الصحي بمحافظة المنيا، طفرة كبيرة بعد الانتهاء من تطوير مستشفيات ملوي وسمالوط ومغاغة وتطوير العديد من المنشآت الطبية ورفع كفاءتها ومنها مركز أورام المنيا وعدد كبير من الوحدات الصحية .


كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا قد تابع الأعمال النهائية والتجهيزات الخاصة بمستشفى سمالوط النموذجي، بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد للمستشفى، وذلك للوقوف على اللمسات النهائية وتلافي كافة الملاحظات البسيطة، تمهيدا لتشغيلها رسميًا ودخولها الخدمة قريبا، للمساهمة في الارتقاء بالمنظومة الصحية وتقديم خدمة صحية وعلاجية مميزة لأهالي المحافظة.


وتفقد المحافظ، كافة أقسام المستشفى، مؤكدا أن المستشفى ستكون بمثابة إضافة قوية لمنظومة الصحة بالمحافظة وستتيح توفير الخدمات الطبية والعلاجية للمواطنين موضحا أن المستشفى تم تزويدها بأحدث الأجهزة والمعدات الطبية لتحسين ورفع كفاءة الخدمة الصحية فى كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين والتي تأتى فى مقدمة اهتمامات الدولة، من خلال تطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات للمواطنين.


ويضم مستشفى سمالوط النموذجي، 5 مبان، بمساحة إجمالية تصل إلي 9630 مترا مربعا ، ويصل إجمالي تكلفة المشروع 247 مليونا و787 ألف جنيه، كما تم خلال العام المالى 2019- 2020 تخصيص مبلغ 70 مليون جنيه للمبانى والتجهيزات الطبية الخاصة بالمستشفى. وستخدم 733 ألف نسمة من أهالي المحافظة، بالإضافة إلي تخفيف العبء عن المستشفيات المركزية بالمحافظة، والمستشفى عبارة عن طابق ارضى وأربعة طوابق علوي .

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