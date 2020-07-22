الأعلى للإعلام يستعين بشخصيات إعلامية وصحفية في تشكيل لجانه

قال كرم جبر ، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ، إن المجلس قرر في اجتماعه اليوم الإبقاء على 4 شخصيات في مناصبهم لتسيير الأعمال وهم "الأمين العام والمستشار القانوني ورئيسة القطاع المالي والإداري، ورئيس المكتب الفني" إلى حين الاستقرار على الشكل النهائي.





وتابع "جبر" في تصريحات له عقب اجتماع المجلس اليوم، قائلا: "إن هذا القرار صدر لأننا نعيد بناء الهيكل الإداري من جديد ولوجود عجز كبير جدا في الوظائف.





وأعلن جبر تشكيل لجان المجلس كالآتي:





لجنة ترخيص القنوات وإعادة البث صالح الصالحي وكيل المجلس.





لجنة تراخيص المواقع وشركات الكيبل حسام عبد المولى صقر، عضو مجلس.





لجنة إخطارات الصحف خالد ميري رئيس تحرير الأخبار.





لجنة الشكاوى صالح الصالحي، وكيل المجلس.





لجنة ضبط الأداء الرياضي أسامة أبو زيد.





لجنة تراخيص بحوث الرأي والمشاهدة حسام عبد المولى صقر، عضو المجلس.





لجنة الدراما عزة مصطفى، عضو المجلس.





لجنة التظلمات الإعلامية محمد مصطفى شردي.





لجنة الملكية الفكرية الدكتور أمير نبيل عضو المجلس.





لجنة التدريب الدكتورة منى الحديدي عضو المجلس.





لجنة طبع الصحف الأجنبية نشأت الديهي، عضو المجلس.





لجنة تقارير الحالة الإعلامية رانيا هاشم، عضو المجلس.



