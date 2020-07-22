الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده

يحتفل اليوم الأمير جورج ابن ولي العهد البريطاني ويليام تشارلز ، بعيد ميلاده السابع ، وهنأ القصر الملكي البريطاني الأمير الصغير بعيد ميلاده على حسابه الرسمي على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام ، ونشر الحساب صورة للأمير وكتب :" نتمنى للأمير جورج عيد ميلاد سعيد " .





ولد الأمير جورج في 22 يوليو 2013، إسمه عند الولادة جورج ألكسندر لويس، وهو الطفل الأول للأمير ويليام و كيت ميدلتون بعد عامين من زواجهما في 2011 .





ولد الأمير جورج في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري، في لندن وهي نفس المستشفى الذي ولد فيه الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري ، كما ولدت كيت ميدلتون أبنائها الأثنين بعد جوروج في نفس المستشفى .





صحيفة واشنطن بوست وصفت الصغير جورج بأنه الطفل الأكثر شهرة في العالم ، خاصة وأنه الحفيد الأول للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا .

عادة ما يقوم الحساب الرسمي للعائلة الملكية البريطانية بنشر صور الأمير جورج التي ترصد مراحل عمره ، فهو يشبه والده ويليام في صغره ، كما تختار له والدته قطع أزياء أطفال ملكية فخمة تجعل النساء يتهافتن على شراء مثلها لأطفالهم على غرار الأمير جورج .