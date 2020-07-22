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مرأة

الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:35 م
الأمير جورج
الأمير جورج
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رشا عوني
يحتفل اليوم الأمير جورج ابن ولي العهد البريطاني ويليام تشارلز ، بعيد ميلاده السابع ، وهنأ القصر الملكي البريطاني الأمير الصغير بعيد ميلاده على حسابه الرسمي على موقع الصور و الفيديوهات أنستجرام ، ونشر الحساب صورة للأمير وكتب :" نتمنى للأمير جورج عيد ميلاد سعيد " .

ولد الأمير جورج في 22 يوليو 2013، إسمه عند الولادة جورج ألكسندر لويس، وهو الطفل الأول للأمير ويليام و كيت ميدلتون بعد عامين من زواجهما في 2011 . 

ولد الأمير جورج في جناح ليندو في مستشفى سانت ماري، في لندن وهي نفس المستشفى الذي ولد فيه الأمير وليام وشقيقه الأمير هاري ، كما ولدت كيت ميدلتون أبنائها الأثنين بعد جوروج في نفس المستشفى .

صحيفة واشنطن بوست وصفت الصغير جورج بأنه الطفل الأكثر شهرة في العالم ، خاصة وأنه الحفيد الأول للأمير تشارلز والأميرة الراحلة ديانا . 
عادة ما يقوم الحساب الرسمي للعائلة الملكية البريطانية بنشر صور الأمير جورج التي ترصد مراحل عمره ، فهو يشبه والده ويليام في صغره ، كما تختار له والدته قطع أزياء أطفال ملكية فخمة تجعل النساء يتهافتن على شراء مثلها لأطفالهم على غرار الأمير جورج . 
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده
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