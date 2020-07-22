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أخبار العالم

الكشف عن نتيجة مسحة كورونا الثالثة للرئيس البرازيلي

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 04:35 م
صدى البلد
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شريف سيد
كشفت وسائل إعلام برازيلية، اليوم الأربعاء، عن إيجابية المسحة الثالثة للرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وذلك عقب إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19". 

ووفقا لوسائل الإعلام فإن الحالة الصحية للرئيس البرازيلي جيدة، حيث أنها لم تتعرض لمضاعفات خطيرة بسبب الفيروس. 

خرج الرئيس البرازيلي، جايير بولسونارو، المصاب بفيروس كورونا، أمس الأحد، في نزهة داخل حديقة قصره الرئاسي، لاستقبال حشد من أنصاره.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، ظهر بولسونارو وهو يرتدي كمامة على وجهه، وكان يحيط بالقرب منه عدد من المساعدين.

وخلال حديثه، خلع بولسونارو الكمامة عدة مرات، خاصة في الوقت الذي كان المساعدون قريبون منه، فيما تم فصل مؤيديه عنه عبر قناة مائية صغيرة.
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