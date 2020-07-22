برلمانية: ما نواجهه الآن هو ثمن حريتنا التي حصلنا عليها في يوليو 2013

قالت النائبة داليا يوسف، عضو مجلس النواب، إن الدولة المصرية تمر الآن بمرحلة خطيرة للغاية تهدد استقرارها، تقدمها وأمنها.





وأوضحت في بيان لها: أصبحنا نواجه جماعات إرهابية في الغرب تهدف إلى ضرب ليبيا وتهديد حدودنا الغربية، وفي نفس الوقت هناك جبهة حرب في سينا، وأيضا أزمة سد النهضة وتهديد امن مصر المائي.





وشددت: دولتنا المصرية قادرة على مواجهة كل ذلك وجيشنا قوى وقادر لن يسمح بأي تهديد لأمن مصر ومواطنيها، وقيادتنا واعية تماما لكل ما يحاك ضدنا.



