صناع الخير وساويرس يطلقان المرحلة الثالثة من المساعدات المالية لمتضررى كورونا

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المساعدات المالية المقدمة من المؤسستين للأسر الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا ضمن مبادرة حماية التى تم اطلاقها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف من الوزيرة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي.









وأشار عبد الفتاح إلى أن صناع الخير أعلنت فى وقت سابق منذ اجتياح وباء كورونا العالم عن تقديم مساعدات مادية وعينة لشرائح المجتمع الأكثر احتياجا حال انتشاره فى مصر، بدأتها بتقديم كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية، ثم توزيع مساعدات مالية على الأسر الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة، والأرامل، والمطلقات، وذوى الأحتياجات الخاصة وأسرهم، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية، والتزمت المؤسسة بتسليم الأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظات المذكوره أعلاه المساعدات المالية على مدار ثلاثة أشهر متواصلة.





وأوضح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن المرحلة الثالثة من المساعدات المالية انطلقت بالتوازاى فى محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحيرة، والوادى الجديد، والبحيرة، والفيوم، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء شمل التوزيع 6000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات بواقع 500 جنيه، وبتكلفة 9 مليون جنيه تم توزيعها على ثلاث مراحل خلال ثلاثة أشهر.وأكدت المهندسة نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الإحتماعية، أن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المساعدات المالية يأتى استكمالا لما بدأته صناع الخير وساويرس، لتقديم المساعدات الممكنه للأسر الأكثر احتياجا وتضررا فى ظل انتشار أزمة وباء كورونا، والتزما منهم بتحقيق أهداف برتوكول التعاون الموقع بينهم وهو مساعدة 6000 أسرة ماليا، ويعانون ضعف الدخل المادى وانعدامه فى بعض الأوقات نظرا للإجراءات الأحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.