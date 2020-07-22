AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

صناع الخير وساويرس يطلقان المرحلة الثالثة من المساعدات المالية لمتضررى كورونا

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:09 م
صدى البلد
Advertisements
أماني نوار
أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية عن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المساعدات المالية المقدمة من المؤسستين للأسر الأكثر تضررا من انتشار فيروس كورونا  ضمن مبادرة حماية التى تم اطلاقها تحت رعاية رئاسة مجلس الوزراء وبإشراف من الوزيرة نفين القباج وزير التضامن الإجتماعي.

وأوضح هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير للتنمية أن المرحلة الثالثة من المساعدات المالية انطلقت بالتوازاى فى محافظات أسوان، والأقصر، وقنا، والبحيرة، والوادى الجديد، والبحيرة، والفيوم، والبحر الأحمر، وجنوب سيناء شمل التوزيع 6000 أسرة من الأسر الأولى بالرعاية فى المحافظات بواقع 500 جنيه، وبتكلفة 9 مليون جنيه تم توزيعها على ثلاث مراحل خلال ثلاثة أشهر.

وأشار عبد الفتاح إلى أن صناع الخير أعلنت فى وقت سابق منذ اجتياح وباء كورونا العالم عن تقديم مساعدات مادية وعينة لشرائح المجتمع الأكثر احتياجا حال انتشاره فى مصر، بدأتها بتقديم كراتين المواد الغذائية وحقائب الوقاية، ثم توزيع مساعدات مالية على الأسر الأكثر احتياجا خاصة العمالة غير المنتظمة،  والأرامل، والمطلقات، وذوى الأحتياجات الخاصة وأسرهم، بالتعاون مع مؤسسة ساويرس للتنمية، والتزمت المؤسسة بتسليم الأسر الأكثر احتياجا داخل المحافظات المذكوره أعلاه المساعدات المالية على مدار ثلاثة أشهر متواصلة.

وأكدت المهندسة نورا سليم المدير التنفيذى لمؤسسة ساويرس للتنمية الإحتماعية، أن انطلاق المرحلة الثالثة والأخيرة من المساعدات المالية يأتى استكمالا لما بدأته صناع الخير وساويرس، لتقديم المساعدات الممكنه للأسر الأكثر احتياجا وتضررا فى ظل انتشار أزمة وباء كورونا، والتزما منهم بتحقيق أهداف برتوكول التعاون الموقع بينهم وهو مساعدة 6000 أسرة ماليا، ويعانون ضعف  الدخل المادى وانعدامه فى بعض الأوقات نظرا للإجراءات الأحترازية التى اتخذتها الدولة المصرية للحد من انتشار فيروس كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لمساعدة 300 قرية.. رئيس الوزراء يطلق المرحلة الثالثة من مبادرة "نتشارك .. هنعدي الأزمة"

الأورمان توزع سلعاً غذائية للأسر الأولى بالرعاية في الفيوم بالتعاون مع صندوق تحيا مصر

بالتعاون مع تحيا مصر.. محافظ أسيوط يشهد انطلاق أكبر قافلة مساعدات للقرى الفقيرة

توزيع 26 ألف كرتونة مواد غذائية بالمنيا

صناع الخير ومؤسسة ساويرس يوصلان مساعدتهما إلى وديان بسيناء

"مستقبل وطن" بقنا يوزع مساعدات غذائية على الأسر والعمالة غير المنتظمة

ترشيحاتنا

شاهد.. نشوب حريق ضخم في طائرة إثيوبية بالصين

قبل العيد.. حيلة سهلة لتنظيف السجاد

بجاحة جديدة.. قطر تطالب دول الرباعي العربي بمليارات الدولارات

لاستعادة حقيبتها.. أم تخاطر بحياتها وحياة طفلها وسط التماسيح.. شاهد

المالية تعلن تفاصيل مبادرة تشجيع المنتج المحلى.. 200 جنيه دعما لكل فرد بالبطاقات التموينية بحد أقصى 1000 جنيه

زوج كيم كاردشيان يعلن رغبته في الانفصال عنها: أريد التفرغ لانتخابات الرئاسة.. وسأوفر مليون دولار لكل طفل أمريكي

AdvertisementS

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

منح المالك 60 % والمستأجر 40 % من قيمة الوحدة السكنية فى حالة عرضها للبيع..مشروع قانون للإيجار القديم

رسميًا .. اتحاد الكرة يعلن جدول استئناف الدوري الممتاز .. صور

وزيرة الصحة اجتمعت مع ممثليهم..تحالف دولي يخطط لتوفير٢مليار جرعة لقاح لـ كورونا

وزير الدفاع البريطاني: تهديد داعش لا يزال مستمرًا على بلدنا ومصالحنا

سما المصري تعترف للمحكمة ببث فيديو ضد ريهام سعيد: "بس والله ما شهرت بيها"

للمرة الثانية.. إصابة مدير حميات دمنهور بكورونا

بحجاب وردي.. شاهد أحدث ظهور لـ فيفي عبده عبر إنستجرام

تشبه القصر .. تعرف على سيارات ياسمين صبري

أديس أبابا تواصل الاستفزاز.. وزير خارجية إثيوبيا: "النيل بتاعنا"

بعد إصابة ١٨ لاعبا بالإنتاج الحربي.. وليد العطار: لن يتم تأجيل أو إلغاء الدوري.. صور

عروس تكتشف خيانة خطيبها قبل حفل الزفاف.. ورد فعلها غير متوقع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على تفاصيل الجيل الخامس من سوبارو فورستر بنسخة هجينة.. صور

الطفل الأشهر في العالم .. 20 صورة للأمير جورج حفيد ديانا في عيد ميلاده

عبء على العائلة المالكة البريطانية.. استطلاع رأي يضع الأمير هاري في موقف محرج