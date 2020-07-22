150 أتوبيساً لنقل المواطنين خلال إجازة عيد الأضحى في مطروح

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح لشركة اتوبيس غرب الدلتا بالإعلان عن مواعيد رحلات الاتوبيس بين مطروح والمحافظات خلال ايام عيد الاضحى تيسيرا على المواطنين وزوار المحافظة.





واوضح مدير شركة غرب الدلتا بمطروح انه سيتم توفير 150 أتوبيساً تابعاً للشركة بمطروح خلال ايام العيد منها ٥٠ رحلة يوميا الى الاسكندرية و٤٠ رحلة للقاهرة والرحلات الأخرى الى باقي المحافظات .





وشدد المحافظ على التزام الركاب بالإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا .





كما وجّه محافظ مطروح لمشروع نقل الركاب بالمحافظة بتنظيم عمل وخطوط سير الاتوبيسات خلال ايام العيد حسب كثافة الركاب بالمناطق المختلفة بالمدينة للتيسير على المواطنين وحسن التعامل معهم، وتجهيز ومراجعة كفاءة جميع الاتوبيسات العاملة .





كما وجه لمرور مطروح ،بالتنسيق مع مجلس مدينة مرسى مطروح لتشغيل الطفطف ومنع اى تكدس مرورى مع تحقيق الترفيه والتيسير على رواد المحافظة.



