الزمالك يواجه المصري والأهلي مع إنبي .. اِعرف مواعيد مباريات القطبين المؤجلة

يلتقى فريق الزمالك نظيره نادى المصري ٦ اغسطس المقبل بينما يواجه الأهلي نظيره انبى في التاسع من الشهر ذاته ضمن مؤجلات الدورى الممتاز.









وأعلنت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم جدول مسابقة الدوري الممتاز للموسم الحالي 19-2020 الذي تقرر استئنافه اعتبارا من 6 أغسطس المقبل بعد فترة توقف اضطرارية بسبب جائحة كورونا.









جاء ذلك في أعقاب ورود الموافقات الأمنية اللازمة على الملاعب والمواعيد التي أقرتها إدارة المسابقات.









وبالنسبة لطلبي ناديي المصري وطنطا بتغيير ملعبيهما، وهما الطلبان اللذان أعلنا عنهما بعد الحصول على موافقة الأمن على ملعبيهما السابقين.. قال المهندس حسام الزناتي مدير مسابقات الاتحاد إنه سينظر بالطلبين في وقت لاحق بعد مخاطبة الجهات الأمنية مجددا، وذلك حتى لا يتم تعطيل إعلان جدول المباريات.









كان نادي طنطا أرسل طلبا رسميا بذلك، فيما اكتفى مسئولو المصري بطلب ذلك شفاهة حتى الآن.









وأضاف حسام الزناتي أن ما تم إعلانه اليوم يتعلق بالمباريات التي ستقام خلال شهر أغسطس، فيما يعلن جدول بقية المباريات على ضوء ما سيعلنه الاتحاد الأفريقي من مواعيد لمباريات الأندية المصرية المشاركة في بطولتي الأندية الأفريقية.