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فن

اخبار الفن .. الموت يفجع منة عرفة.. العثور على مذيعة مقتولة وعارية فى ظروف غامضة.. أحدث ظهور لـ فريدة فهمى

الأربعاء 22/يوليه/2020 - 05:05 م
منة عرفة
منة عرفة
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أحمد إبراهيم
نشر موقع صدى البلد العديد من الأخبار الفنية على مدار اليوم نرصد أهمها في هذا التقرير..

فى ذكرى ميلاد وردة .. أسرار وخبايا زيجاتها وقصة الحكم بإعدامها
تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة وردة والذى تعد ايقونة من ايقونات الغناء العربى حيث قدمت العديد من الاعمال الغنائية التى تظل محفورة فى تاريخ الغناء العربى بصفة عامة والمصرى بصفة خاصة. 

نشرت الفنانة منة عرفة تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام تعلن فيه عن وفاة جدتها. 

كشف الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، عن تفاصيل الجلسة التى عقدت بين محمد الوزيرى مدير أعمال هيفاء وهبى ، والمحامى الخاص بالنجمة اللبنانية بشأن أزمة أجر فيلمها الجديد "اشباح أوروبا" والذى انتهت من تصويره. 

استقبلت الفنانة فريدة فهمى الدكتورة ايناس عبد الدايم فى منزلها وذلك خلال زيارتها مع الدكتور خالد جلال حيث تحتفى وزارة الثقافة بالفنانة.

عثرت الشرطة الروسية على جثة مقدمة برنامج روسية متخصصة فى علم النفس تدعى آنا أمبارتسوميان​ مقتولة وعارية داخل أحد الفنادق الكبرى بموسكو. 
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